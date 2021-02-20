【是日通勝】（一點居士）

辛丑年正月初九己亥木收日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、中午11時至1時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：交易、開業、會友

忌：嫁娶、出財、修井

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：3、4、8、9

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座、雙魚座

白羊

心情靚，好好打扮，有望迎來一段美好良緣。

金牛

很多事情要親自處理，幸好不用為金錢擔心。

雙子

言行易引人注目，不利與異性有金錢上往來。

巨蟹

事業運很強，善於用人，能夠發揮團隊力量。

獅子

財運一般，有忙中出錯的情況，不要太大意。

處女

人緣佳，單身者的魅力上升，有異性主動接近。

天秤

職場上不乏機會表現自己，但要謹記驕兵必敗。

天蠍

作出重大財務決定前要三思，最好多留意時局。

人馬

求財要懂得見好就收，否則易與人發生衝突。

山羊

易為情事所困，跟伴侶相處不必太斤斤計較。

水瓶

士氣強，做事起勁，容易發現不錯的投資訊息。

雙魚

財運好得令人羨慕，可從長輩身上獲得好建議。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇（69歲）

旺弱指數：（升）雞 事業旺

（跌）蛇 健康差

鼠

事業運上升，惟財運欠佳，投資要保持謹慎。

牛

擁有包容別人的心，能夠跟同事和諧地相處。

虎

好好審視合作關係，處理財務勿太感情用事。

兔

生活上出現小麻煩，待人接物不宜太過偏執。

龍

多關心另一半感受，可避免發生不愉快的事。

蛇

是日沖煞，幸好運勢不太差，但要注意飲食。

馬

防人之心不可無，縱使人氣旺，也要小心被騙。

羊

整體運上升，勇敢追求愛情，不難看到希望。

猴

有競爭才會進步，敢於面對挑戰可提升實力。

雞

工作運佳，懂得把握發展機會，荷包進帳多。

狗

處理投資問題時切勿輕率，謹記貪字得個貧。

豬

只要努力工作，減少抱怨，可望一展才華。

【暢所欲玄】（玄學家龍震天）

相害相刑 是非纏身

上次談及牛年沖犯太歲的生肖，今次則輪到害太歲與刑太歲。

牛馬相害，又名相穿，今年肖馬者受害太歲影響，但嚴重性不及犯太歲或沖太歲，只要本身的流年運勢不是太差就沒有大問題。不過，工作上還是會稍有阻滯，是非比較多，平日要多加留意；又今年會有變動，自己要提早作預備，以迎接轉變及挑戰。另外，受煞星「死符」、「小耗」影響，破財問題嚴重，而且是漸進式破財，意即不顯眼地逐漸失去財富，所以有買股票或炒樓習慣者，宜定下止蝕位，到價即忍痛放售，切莫猶豫，否則陰乾陰乾，到發現入肉時已經太遲。健康問題也要留意，幸好不是太過嚴重，只是小毛病而已，平日稍加注意即可，化解方法可以佩戴玉羊飾物。

丑戍相刑，今年肖狗者受刑太歲影響，容易和別人有意見不合的情況出現，吵架頻頻，如果自己能夠留意及忍讓一下，問題自然得以解決。由於煞星「卷舌」、「絞煞」、「寡宿」都牽涉是非為主，如能化解是非問題，今年有90%都是好運勢，尤以財運及貴人運方面最強。總而言之，刑太歲者比較多是非，你可以在流年的是非位（即西南方）放置紫水晶球或紫色物件，如地氈、掛畫等，以化解是非運，亦可考慮佩戴玉兔飾物。