東方日報C1：林作辣㷫百億富三代　被撩隻揪縮沙

前港姐冠軍麥明詩的舊愛林作，向來愛抽水博出位，近日又衰多口辣火頭，引來百億富三代鍾培生向他開出百萬擂台隻揪戰書，並揚言：「所有香港人都想我揼佢！」由口水戰變拳頭交，明明笠水縮沙的林作，竟然「反價」聲稱可豪擲200萬，叫對方做人肉沙包，死剩把口，輸人唔輸陣！

觸發今次擂台事件，源於林作曾在網上發文，聲稱需要籌100萬港元為其保險團隊聘請100人，更不惜割愛出售名牌西裝。怎料身為「工廈大王」鍾江海孫仔、有「香港電競之父」之稱的鍾培生近日開設短片頻道時，不但公開招女友，更表示打算每年花100萬元回饋粉絲，隨即令林作「有機可乘」，竟明窒對方：「抄我100萬？」

無端被挑機及抽水的鍾培生，對林作十分不滿，隨即點名向他下戰書：「你咁想紅我幫你，我哋打一場，你贏咗我幫你找100萬，你輸我都畀30萬出場費你。」並表明真的要上擂台對打。林作當然不甘示弱，立刻網晒「練拳照」並大口氣表示：「驚都未驚過，我打開。」但同時卻騎呢玩「眾籌」，發文呼籲網友集資70萬作為打輸的補貼。此時鍾培生繼續追擊：「港幣100萬我輸贏都畀你，我依家book場搵製作同寫合約，你唔使講咁多廢話，你簽約唔好縮沙就OK」。

被指抽水冇誠信

事件發酵大半日，林作於昨日凌晨反擊，表示願意掉轉頭「送錢」：「嗱，鍾培生先生，我諗過㗎喇，以下係我嘅答覆，我畀200萬港紙你，你畀我打一鑊。」鍾培生繼續奉陪，網晒拿着大疊「金牛」的照片：「先前乞100萬，依家又話差70萬就打，好呀！簽合同，第一個回合唔還手。唔好講咁多！」、「林作呢度100萬你簽咗就係你嘅，你零誠信令我睇唔起你，唔該你唔好再抽我水。」

當廣大網民以為入戲肉之際，林作突然笠水，不單話近來工作忙，未能抽空顧及對方的邀約，又無端指母親不認識對方，擔憂對方知名度，需要時間起底及衡量：「我們不懷疑對方家底比自己厚，但有錢不代表一切。」、「我出100萬現金過佢同我做場辯論，佢又會唔會夠膽應約？」明顯試圖降溫，由武鬥變文鬥。花臣多多，鍾培生忍不住寸他：「又係你自己話差70萬就同我死過，乜原來賣保險可以咁冇誠信！」花生度爆燈，大批網民表示支持鍾培生打敗林作，就連其多位富二代好友包括賭王兒子何猷君都留言說希望林作不要縮沙！

鍾培生：想幫香港人出氣！

昨日鍾培生接受本報電話訪問時，明顯餘怒未消：「佢抽我水，我唔識佢，唔想同佢拉埋一齊，擂台上係平等嘅，等我幫佢紅，同佢隻揪。」自言跟對方不同級別的他，被問到是否討厭被人抽水時，他說：「睇吓邊個，我冇嬲，只係想幫香港人出氣，我諗所有香港人都想我揼佢，就算花100萬都值得，係全香港人最開心嘅事，為港爭光！佢又乜又物，賴落阿媽度，講廢話。佢有鬼200萬咩？（對佢好反感？）覺得佢冇誠信，有錢冇錢都好，唔好講完就算，咁樣唔值得人尊重，有欠修養。」

至於林作昨日回覆本報時，卻死撐否認曾答應開戰，故不構成冇誠信：「擂台係佢主場，我未打過，如果接受挑戰，都要時間練，已經有成打教練inbox我，話教我功夫幫我打贏佢，有詠春、泰拳等等，我諗佢都希望我唔太廢，唔使咁急住打。」他續說從未看過對方打拳，但認為自己仍有「贏面」：「有探子向我匯報，話佢得副偈，唔係咁勁。」

執業大律師陸偉雄表示若「比武」按照正規拳擊比賽模式進行，有正規的擂台場地、專業拳證等配備，當中並沒有違反法例，但若然主辦方有意圖從中惡意施襲，則有機會構成串謀傷人罪行。他續指比賽前雙方簽訂合約能保障彼此，以免受傷後追究責任，但亦要視乎合約內容說明的受傷範圍而定。

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