【李居明大運同行】點樣可以歎世界

如何從面相、八字、風水上，催旺每個人能夠享受「歎世界」的幸福感呢？大家馬上拿出鏡子來！

先說男人，如何判斷他是否能「歎世界」？大家先看看耳朵，有耳珠，而且非常圓潤，恭喜恭喜，六十歲後會很富有，兼身邊有女貴人服侍你起居飲食。亦代表退休之後，直到一百歲，都不用做事，可以舒舒服服「歎世界」。

如果耳珠位置有直紋或摺痕，耳珠好像被刀割開一樣，代表將會亡於工作之中，換句話說，就是工作到生命最後一分鐘，勞碌一輩子。

男士有微乳，代表他一生人不用勞碌。不用辛勤工作也可以輕易「歎世界」。

當你留意一位最近好忙碌的人，他的額頭會出現「美人啄」，你可以照照鏡，看看自己有沒有「美人啄」，便知自己「有冇得歎」。如果你想過「歎世界」的生活，乾脆讓髮型師把這個「美人啄」剪去，真的馬上見效，不用很忙碌地工作。

年輕人額上有皺紋，代表三十一歲之前沒有真運。無論怎樣忙碌辛苦，都沒有回報，不能飛黃騰達。三十一歲後才能找到人生方向，才能行運。三十一歲之前是鍛煉期，要經得起「捱世界」的考驗，尚未能「歎世界」！

你想「歎世界」，最好為自己物色一張安樂椅，現在流行按摩椅，便有這種風水效應。椅子要有扶手、有「靠山」，椅子上切忌放置任何東西，放甚麼東西便會產生跟那件東西有關的風水效應。如果在西南方見到一副麻雀牌，代表母親一定樂在麻雀耍樂中。從家中方位可以看到家族成員目前的狀態，甚至還可以看到家中寵物的狀態。重點是，打工族千萬別隨便擺「歎世界」風水陣，否則隨時會失業。

八白飛星乃一級大財星，今年飛臨正西方，你家的西方放置了甚麽？如果你放置了一組梳化，而你又經常坐在那個方位，代表你在牛年可以歎世界，坐着就能收錢！今年元宵節進行「撒地氣」後拆利是時，最好坐在櫈仔上！有個俗信叫做「得閒擔張櫈門口坐，做個安樂婆」，意思是一生人歎世界，印印腳不用做事。

還未正式開工的朋友，可選下周三（西曆二月廿四日）「癸卯」日中午十一時至一時開工。