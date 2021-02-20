真人騷女王Kim Kardashian申請與Kanye West離婚

40歲美國真人騷女星Kim Kardashian昨日申請與結婚6年多的43歲美國饒舌天王Kanye West離婚，法庭文件中要求4名子女的共同法定與生活撫養權，未有列明夫妻分手日期。據稱他們是和平離婚，由於已有婚前協議，雙方都無意挑戰協議內容，目前就連物業分身家亦差不多安排好。Kanye亦同意共同撫養子女。估計Kanye身家高達13億美元（約101.4億港元），而Kim身家則有9億美元（約70.2億港元）。

知情者透露：「Kim依家心情都還好。佢主要係擔心自己私隱同埋班細路。佢係個好媽咪，好保護自己仔女。佢同仔女解釋，自己係愛佢哋爸爸，但一定要分開，班仔女雖然唔完全明發生咩事，但都習慣咗呢個情況。」

Kanye上年7月參選美國總統，期間疑似精神問題復發，拉票時大爆家庭私隱，指Kim懷他們首胎時曾經墮胎。據稱Kim當時已打算離婚，但Kanye隨後躁鬱症發作，於網上大罵Kardashian家族，Kim避免於這個時間刺激他，才押後離婚。申請離婚前，2人已分居數個月。Kim與子女留在洛杉磯卡拉巴薩斯，Kanye則獨自留在懷俄明州。雖然上年年尾Kim飛到懷俄明州見Kanye，嘗試修補關係，但最後仍然無功。

今次是Kanye第1次離婚，Kim第3次離婚，她曾先後嫁給唱片監製Damon Thomas以及籃球員堪富利斯（Kris Humphries）。