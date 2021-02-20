首播列19禁！金素妍出軌前夫　Eugene復合舊愛

韓星金素妍與李智雅及Eugene等合演的話題韓劇《Penthouse 2》昨晚首播，被列作「19禁」，甫開場便預告在第2季中再出現死者，疑為幾位主角的其中1名女兒，隨後故事由4個月前展開，金素妍到紐約公演，男團神話成員Junjin與空姐老婆客串扮演嘉賓，而金素妍席上與前夫尹鐘焄相隔2年再會，她更背着未婚夫嚴基俊出軌前夫，嚴基俊獲悉後即派人將尹鐘焄痛毆及把他拋落海。

之後嚴基俊家中的楊管家突然自殺身亡，留下遺書指證殺死李智雅的兇手是嚴基俊而非Eugene，嚴基俊為脫罪，將殺人罪名推給楊管家，而他與金素妍在警署見到原本被判罪後逃亡的Eugene，警方指她在楊管家自殺前已到警署自首。Eugene逃亡了1年後向警方自首，堅稱沒有殺害李智雅，最終宣告無罪，與女兒相擁而哭。之後劇情再講述原來楊管家原本想傷害Eugene的女兒，令Eugene現身，之後Eugene趕到，楊管家服毒自殺，朴殷碩偽造其遺書，Eugene便與女兒一起離開韓國。

3個月後，金素妍與嚴基俊舉行婚禮，尹鐘焄突然乘直昇機，更與留了長髮的舊愛Eugene霸氣登場，他更介紹Eugene是其妻子，令眾人大吃一驚。下集預告中，Eugene與尹鐘焄再次進駐Hera Palace，2人更恩愛咀嘴，令金素妍非常妒忌，更因經常在嚴基俊面前提及前夫而惹怒他。昨晚首播上、下2部分收視錄得16.7%、19.1%，成績非常理想，而首季結局則創下28.8%收視新高。