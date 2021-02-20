Harry Styles撬牆腳　奧莉花懷特舊愛準備開片

英國男子組合One Direction前成員Harry Styles上年9月參演美國女星奧莉花懷特（Olivia Wilde）執導新片《Don't Worry Darling》，兩人擦出火花，上月被爆拍拖。奧莉花男星舊愛Jason Sudeikis認為他們公開戀情的時間，並非真正開始關係的時間，自己是被「溝女王」Harry撬牆腳，橫刀奪愛！

Jason目前於英國倫敦拍攝電視劇《Ted Lasso》第2季，而奧莉花與Harry已經拍完新片，將會一起回到英國。奧莉花到時會與Jason碰而，交接照顧6歲兒子Otis與4歲女兒Daisy，知情者透露Jason已準備好與奧莉花以及Harry對質！

知情者表示：「明顯所有嘢都好初步，奧莉花同Harry只係上年11月正式拍拖，但自從兩人喺男方經理人婚禮公開戀情後，關係最展得好快。由於Jason喺倫敦拍緊套劇《Ted Lasso》，照顧緊同奧莉花嘅仔女，可能喺交接時所有人都會碰頭。件事發展到呢個地步，個場面一定會好有趣，但依家冇嘢可以阻止到奧莉花同Harry嘅戀情。」