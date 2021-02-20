想女神降臨？小心8大化妝誤區　勿化冇用妝

掌握高超的化妝技巧堪比整容，動動手就可以把顏值提升好幾級，就算只是BB班亦可以令樣子看起來更好氣色。不過新手入門一不小心就會走入彎路，化完等於冇化事小，愈化愈醜就事大。明明看了很多美妝教學Video還是技巧沒長進，可能是你走入了這8個新手常踩的誤區！絲打們快來看看自己是否榜上有名吧！

誤區1：沒善用化妝工具

對於化妝新手來說，熟悉各種美妝工具是技術「晉升」的重要一步，而一個透薄、貼服的底妝更少不了它們的「幫助」。底妝的第1步是妝前隔離，然後才上粉底和遮瑕。為求就手很多人會用手上妝，但用手既控制不了用量，亦容易出現卡粉、浮粉的情況。

正確的手法應該是把粉底液點塗在臉上，再用打濕的美妝蛋輕輕按壓拍開，注意手法不能是推和抹。而遮瑕同樣需要以遮瑕掃去上效果更佳，把遮瑕放在手背堆開好控制分量，再小量多次的平鋪在瑕疵處，最後模糊邊界讓其融入肌膚。

誤區2：盲目追求白

很多人化妝是希望提亮一下膚色，不過粉底和遮瑕的色號並非愈白愈好，粉底色號最多比臉部膚色白半至1個色號，過白就會非常不自然，而如果臉部和頸部有明顯色差，那上妝時亦要把粉底帶到頸。而遮瑕更是要選擇跟膚色一樣甚至深一點的顏色， 才能更好的遮蓋瑕疵。

誤區3：搽胭脂太重手

化妝的口訣之一就是「小量多次」，慢慢疊加出理想的效果。胭脂用得好就是減齡的好幫手，反之一不小心就會變成如花。塗胭脂的手法是保持微笑，一點一點的向斜上方掃，把胭脂打在蘋果肌的位置，下不能低於鼻翼，上不能觸及眼袋，忌太重手。

誤區4：忘記畫內眼線

現在更追求自然的裸妝感，不少女星在日常都只畫內眼線，讓雙眼自然地放大和更有神。內眼線是指填充睫毛根部的位置，比起睫毛上方的外眼線更重要。

誤區5：沒有暈染眼影邊界

有時候眼影看起來髒髒的、濃濃的，不好看很可能是你沒有把它暈染開來。眼影的每個邊界或交接處都要用眼影掃均勻掃開，讓其虛化，而且打底的顏色一定要淺和淡。現在也非常流行只用淺色的單色眼影，配合睫毛和眼線，看起來會更具靈動感。

誤區6：忽略眉頭暈染

眉毛可以說是一個妝容的靈魂，甚至非常影響氣質，如果限制只可以化一個部位出門，相信不少女生都會選眉毛。眉毛的畫法由眉頭到眉尾應該是「由淺至深」，集中畫眉的後半部分，眉頭用眉刷或眉粉輕輕刷上顏色即可，本身眉毛濃的人甚至可以不用畫。而顏色的選擇則是隨髮色，挑選與髮色相近或淺1個色號，黑髮或深色髮色則可以選深啡色。

誤區7：沒分層挺高鼻樑

要打造高鼻樑不要直直的在鼻子上畫3條線，而是要分段，第1段是鼻側兩邊眉頭到眼袋的位置，第2段是鼻尖的V字位。而高光則掃在鼻樑與陰影差不多的位置。

誤區8：分3步打造靈動睫毛

比起眼影，現在的眼妝重點更多的放在根根分明的太陽花睫毛上。要刷出靈動、有神的睫毛有3步，第1步夾睫毛，讓它捲翹、有弧度。第2步刷上睫毛膏，用的時候先把睫毛棒上多餘的睫毛膏用紙巾沾掉，避免掃出「蒼蠅腳」。第3步則是燙睫毛，用打火機輕輕加熱棉花棒，再用餘溫捲睫毛，便能讓睫毛保持捲翹。第3步非必須，但進行時要小心操作。