McLaren Elva Gulf Theme by MSO　極罕超跑

早前一輛身價約$1,400萬港元(未連稅)的極罕McLaren超級跑車旋風抵港和車迷見面，所指是由McLaren Special Operations (MSO)特別定制部門主理、擁有一身經典Gulf賽車拉花、目前全球只此一輛的Elva Gulf Theme by MSO。

踏入2021年，Gulf海灣石油成為McLaren的首選潤滑劑供應商，所有汽車更將採用Gulf燃油和針對高性能引擎優化的燃料。而這輛極罕又珍貴的Elva Gulf Theme by MSO，正是為慶祝McLaren和Gulf海灣石油兩家公司再度結盟而特別製造。負責操刀的MSO特別定制部門，這次特別以Gulf為主題，並以旗下最新兼最輕、不設車頂及擋風玻璃的限量超跑新作Elva，設計靈感來自以1960年代McLaren創辦人Bruce McLaren的經典McLaren-Elva系列賽車為基礎構建，一方面標誌着兩大賽車傳奇的合作新里程，一方面再次將McLaren歷史悠久的經典設計面向車迷。

Elva是McLaren繼P1、Senna和Speedtail之後又一Ultimate Series的延續，據悉今年廠方僅提供僅149輛Ultimate Series跑車的訂購額，使之成為McLaren有史以來最罕有的跑車之一。配合MSO所提供的個人化定制方案，使每輛出廠的Elva都擁有獨一無二的專屬風格。以Elva Gulf Theme by MSO為例，粉藍色車身配上Gulf獨特橙色與藍色拉花，車頭和後輪拱上方均有Gulf 廠徽，搶眼Sharp醒。

知多啲

McLaren和Gulf海灣石油早在上世紀60年代齊齊初次涉足賽車領域，首度合作並一拍即合。在1968年至1973年間，Gulf品牌開始出現在出戰Can-Am美加系列賽、F1一級方程式及Indycar美國頂級方程式系列賽的McLaren賽車上，贏得超過40場比賽，共同創下輝煌的賽車歷史。20年後(即上世紀90年代)，客戶車隊GTC更穿上Gulf車隊制服及駕駛有Gulf拉花的McLaren F1 GTR征戰全球GT賽，包括勒芒 (Le Mans)24小時耐力賽。