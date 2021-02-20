一個鋼琴惹的禍！「姐姐」意見分歧那英委屈爆喊

內地節目《乘風破浪的姐姐2》近日熱播，嚟到第2場公演，內地天后那英、容祖兒及王鷗等人一組，喺總綵排中，那英發現舞蹈唔齊整，故提出將鋼琴鍵舞台撤走，點知此舉同大家意見分歧，最後那英更引唔住喺鏡頭前落淚，令唔少網友大為驚訝，火速登上熱搜。

喺總綵排完結後，那英提出撤走鋼琴鍵舞台，點知大家似乎唔多同意，容祖兒即表示：「我現在也有個擔心，我也怕我更不齊，因為我可能有一些記憶。」之後那英就提議撤走鋼琴，按照佢哋以前嘅跳法，並坦言鋼琴鍵嘅設計影響到佢哋。

但大家似乎唔多認同，容祖兒就希望保留舞台美術的安排：「這張牌不是一張很好的牌，所以我覺得在舞台上面一定要呈現好多好精彩的一些小元素加起來，否則它就是一個平平無奇的，但是因為這個鋼琴限制了我們的動作，在觀眾的角度來說，她們可能看不出來。」

眼見大家咁堅持，隨即那英表示尊重大家的意見，為咗唔想成為負累，一個人練習，點知佢突然大感委屈，喺鏡頭前爆喊：「我當時就覺得應該是為了團隊，怎麼能讓觀眾看着不齊呢？結果她們就覺得我是這樣，這我還是第一次哭成這樣呢。其實我自己表達得不對開始，我這是嘴笨我氣死了。」後來佢向隊友道歉，最終正式表演令人眼前一亮，以829分獲得全場第1名。

但最好笑嘅係，眾隊員見到奪得高分，興奮尖叫，其中容祖兒想擁抱那英，但發現那英此時攬住江映蓉，令佢來不急反應，更以「容祖兒想抱那英抱了個寂寞」登上熱搜，有超過2千萬網友討論。