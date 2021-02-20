跑緊步被許靖韻催交歌　林奕匡趕返屋企「找數」

英皇歌手許靖韻（Angela）為全新廣東EP開Live Show，她表示：「鋼琴好代表我，因為大家認識我可能都係因為『小背心』自彈自唱，喺其他節目見到我好多時都係自彈自唱，所以鋼琴對於我嚟講真係一個好重要嘅『close friend』。」至於專輯名稱，她則謂簡而精：「希望大家好容易就明白我想表達嘅意思，就係我會一路向前行，亦都希望大家繼續陪住我一齊成長。」

Angela直言：「有時遇到一首好嘅歌，其實真係緣分，同埋一個好嘅timing，咁我喺好嘅timing遇到好嘅男人遇到好嘅歌，佢就係林奕匡（Phil）。」Phil上台後大爆她趣事：「佢問我可以畀歌佢？但之前同佢唔係好熟，突然間佢問我，仲要係好急促，嗰排我做緊新碟，真心我係唔記得咗呢件事，有一日我跑步跑咗兩分鐘就收到佢message，『我依家入去開會啦，但係你未交歌畀我啊。』咦！係喎，我心諗跑咗兩分鐘咋喎，諗諗吓都係工作緊要，跟住返屋企攞demo，其實我有歌喺度，但係我未upload畀條link佢，佢開完會後就話：『揀到呀揀到呀！』我都真係好開心。」