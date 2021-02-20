楊受成傾足3年促成合作　爆梁朝偉爭贏奸角原因

英皇集團主席楊受成接受東網專訪，對於逆市下仍投資3.5億港元拍港產電影，風險雖大，但能夠有如此頂級的台前幕後陣容，一切也值得：「拍戲不嬲都有風險，但能夠搵到咁鑽石級嘅陣容，成個班底都咁有實力，好值得。」

能夠撮合兩大影帝梁朝偉與劉德華合作，楊受成直言過程甚有難度，劇本連埋斟演員的時間，足足花了3年才能完成：「要平衡到兩位影帝喺各方面嘅要求，一啲都唔容易，佢哋都係要求好高嘅人，導演莊文強不斷從中協調，劇本連撮合演員，花咗3年時間，先可以搞得成。」

以前雙男或雙女主角，經常會出現爭演忠角，但近年情況逆轉，楊受成指今次2大影帝都想演奸角：「依家好奇怪，大部分一級演員都喜歡做反派，因為好搶，好似電影《怒火》咁，謝霆鋒都希望做反派，今次《金手指》都係，（咁邊個勝出做反派？）偉仔（梁朝偉），當然亦都係導演覺得比較合適。」

新片女主角由近年在影壇發展甚佳的蔡卓妍（阿Sa）擔任，楊受成直言睇住對方不斷努力，成績亦有目共睹，他亦好有信心「親生女」可以憑此片4度衝擊金像影后：「我睇住佢大，係英皇嘅親生女，今次嘅機會，佢好好把握嘅話，好有機會提名（金像影后）。（係咪覺得佢由入行到依家，進步好大？）係，我初初見佢嘅時候，好似一Pat嘢咁，依家演技好好，有信心，一個人有信心嘅話就更加靚，我相信佢攞影后係遲早問題。」