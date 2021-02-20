想湊夠好字！貝安琪睇中醫養身追B女

藝人貝安琪（Ankie）的寶貝仔小龍（Sebastian）不經不覺已4歲，趁學校假期她專程帶小龍到黃大仙祠見識，第一次到祠廟的小龍，好奇地四處張望及跑來跑去。

Ankie指兒子活躍好動，經常帶他行山、踢波等戶外活動給他放電，4歲生日亦送單車做禮物。見小龍鼻上有道小傷口，她說：「佢同小朋友玩扮海盜，佢自己把玩具刀劃傷咗個鼻，刀都打斷咗。早幾日行山，佢拎住罐汽水行，行行吓跌低又撞到個鼻，流晒血，我同自己講要冷靜，唔好有太多表情，唔想嚇親佢，佢後尾起番身，第一句就問罐汽水有冇事，佢擔心罐汽水多過自己。」她說近月小龍開始模仿她做瑜伽，每日在家畫畫及做小手工，發掘兒子靜的一面。問到會否追多個？她直言待疫情穩定後想添個「小安琪」，她說：「有諗，睇吓世界點先，如果疫情好啲都想，同老公都想有2個小朋友，佢哋屋企都人多。（想生女？）想，不過冇得揀，聽講中醫可以幫到，會睇吓。（小龍都想要弟妹陪？）老師話佢喺學校好乖，好識照顧同學。」

她說早前媽咪劉香萍來她家小住數天，幫手湊小龍之餘，還指導他寫毛筆字，傳授中國文化。