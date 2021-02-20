20年冇拆利是！ANSONBEAN：放晒喺床底

藝人ANSONBEAN（陳毅燊）是《全民造星III》的人氣王，又拍廣告又做綜藝節目，2020年大豐收，屬龍的他講笑說：「希望今年唔好犯太歲，不過我上年都好似係犯太歲，可以都唔太理。」他沒有攝太歲習俗，但自爆有個攝床褥習慣，原來屋企有個傳統，每年會將𢭃來的利是錢，連利是封藏在床褥下，今年20歲顧名思義儲了20年利是錢，床褥愈攝愈高，他說：「我唔知攝咗幾多利是，冇錢會拆嚟用，冇認真數過，人哋話瞓喺利是上面吉利啲，不過都唔好太信，廿年利是放喺床底，開始有啲唔舒服，好彩床褥夠厚。」

希望拍打戲

他透露新年願望希望拍劇，自小學泰拳、中國武術和體操，希望第1套劇是打戲為主，他提早祝細佬讀書加油，現就讀中五的細佬，明年要為應考DSE作準備，他立即分享自己的提醒醒腦方法，他說：「我每次考試前會飲雞精，然後將能量飲品倒入雞精樽入面再飲埋佢，好似會醒神啲，考試前15分鐘先飲就唔怕內急，如果考2科就飲2支，不過好似心理作用嚟，我去英國讀書前都喺香港買定帶過去。」

髮型：Alex So @ The Attic