Aka追求至死不渝愛情：就算得番棚骨都愛！

組合Super Girls隊長Aka（趙慧珊）多才多藝，能歌善舞的她還愛畫畫，繼2017年底開畫展後，現時將推出慈善畫冊，收錄這幾年來創作的30多幅畫作，紀錄她對於周遭環境、人物和事件的感受。她坦言畫畫是世上唯一令她不需要循規蹈矩的事，亦陪她度過人生很多不同時候，例如抒發失戀的不開心：「失戀我畫禪繞畫最多，因為不斷Repeat個圖案，令我好似唔記得咗依家面對嘅嘢，所以我一開始畫畫係處理自己情緒先，之後慢慢畫畫吓幾好玩，加啲唔同嘢，再變成依家嘅風格。」

分享愛情觀

講到最難忘的畫作，她表示是分享自己對感情的睇法：「有個骷髏頭攬住隻犀牛，有講法係話全世界最後1隻雄性白犀牛因為老婆過身，佢面臨絕種都拒絕同其他雌性交配，我搵個骷髏頭攬住佢，因為人死咗與世長存就係呢樣嘢，我想呢個精神延續落去。」她亦分享有另一幅畫差不多意思：「兩個骷髏頭攬住Kiss緊，下面有隻雞蛋孵佢哋出嚟，後面有啲煙同心心背景，呢個世界好難得嘅係當孵化緊時，即係愛情開始萌芽，到天荒地老已經死咗變咗棚骨時，都一樣相愛，呢樣係我追求嘅嘢，希望大家會有至死不渝嘅愛情。」

大爆擇偶條件

Aka希望將來的另一半睇得明其畫作：「如果有人明，真係加好多分。（搵個藝術型男友？）或者係佢本身博學啲，可以同我溝通。」她又笑言有日在街上見到個藝術男，即刻心心眼：「見到隔籬個男仔攞住塊好大嘅畫板，戴住眼鏡，我覺得佢好有型！（你之前話想要腹肌？）腹肌少少得啦，可以兩樣並存㗎，哈哈。（如果有藝術家脾氣得唔得？）唔得！因為我冇藝術家脾氣，我個人好Hea，我好驚好執着，最好同我一樣易話為。」

今年有真命天子？

講到她已單身幾年，她自爆之前被堪輿學家麥玲玲贈言「係就今年要把握，唔係就會冇」，她笑言：「佢話今年呢個係真命天子，所以我好驚，如果今年我真係冇，咁我咪大鑊。不過如果唔啱我寧願唔好發展，唔想Hurt到人同自己，所以隨緣啦。（感覺身邊依家有追求者？）絕對冇，我平時個人又摺，我佛系啲，有啲人話嚟到就打風都打唔甩。（你接唔接受到閃婚？）我覺得最少一定要拍1年，因為性格要慢慢先知，要謹慎，因為係一生嘅伴侶。」

場地：The Stadium

服裝：initial fashion