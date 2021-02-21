日本發展要留意咩？Jacky仔慶幸公司有優良福利

曾與多位紅星合作過的Jacky仔（王樹熹）已經22歲，早前他離開香港移居日本追夢。由於當地疫情嚴峻，抵埗後他先需接受隔離。他接受東網越洋訪問，表示隔離期間在新宿居住，每天都在寓所看書打發時間，一日三餐都會親自下廚：「都係煮啲自己鍾意食嘅嘢，即使係隔離中，但落樓購買日用品、買餸，原則上係冇問題，只係唔可以乘搭公共交通工具同喺食店進食。我都盡量唔逗留喺公眾場所。」問到在日本的計劃，他表示完成隔離後，便會轉到橫濱任職Management的工作。

至於為何有到日本追夢決定，他表示：「我喺香港讀大學嗰陣有副修日本文化，又去過日本短期交流、同喺香港嘅日本廣告公司實習過。所以一直都對去日本工作有興趣。所以見到有機會就試吓申請。」而到日本發展實踐夢想這個決定，過程遇到甚麼困難，他說：「最重要關口係知道要同家人分開，商量過後，感恩家人對我嘅決定表示支持。」

Jacky仔以過來人身份，建議有心到日本定居和發展的年青人，最基本需要通過日能試N2 程度以方便溝通，他說：「因為好多嘢都係以日文為主，即使佢哋英文有提升，但好多地方都較難以英文溝通，變咗唔識日文就會比較麻煩。由於我一直都有讀日文啦，溝通其實冇咩問題。（有咩要注意？）我到咗日本遇到嘅問題，可能係飲食文化點都有少少唔同，較難有地道香港嘢食。同埋天氣都比香港寒冷，依家都落緊雪，可能要適應天氣。」

問到事前是否需要儲一筆款項來應付，他表示：「我嘅日本公司福利都唔錯，有搬遷、住屋嘅津貼。隔離住所、好多嘢都係公司負責，所以唔需要準備大量金錢過去。不過，亦有其他日本公司可能冇呢啲資助。而我慶幸當地公司有優良福利，所以到埗後有工作可自給自足，唔需要一筆大金錢就可以去。」