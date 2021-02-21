【是日通勝】（一點居士）

辛丑年正月初十庚子土開日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：嫁娶、安床、裁衣

忌：動土、堵塞、治喪

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：3、5、8、0

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：白羊座、金牛座、獅子座

白羊

事業、愛情兩得意，與朋友交流可獲有利訊息。

金牛

單身者不妨善用假日到郊外走走，或會有艷遇。

雙子

易受異性歡迎，希望脫單的男女別錯過機會啊！

巨蟹

心情舒暢，保持笑容，可令身邊人樂意親近。

獅子

人緣佳，易得長輩或上司提攜，可望名利雙收。

處女

財運一般，幸應變力強，遇事能迅速地解決。

天秤

遇到挑戰能樂觀應對，事業發展將漸入佳境。

天蠍

經濟狀況穩定，主動聯絡客戶將有意外之財。

人馬

多為別人設想，可贏得信任，工作將更順利。

山羊

應酬多，單身者容易結識到有利事業的異性。

水瓶

雜務纏身，處事勿心急，與人交流要控制情緒。

雙魚

財運不佳，易誤信他人，導致收入與支出失衡。

【生肖運程】

相沖生肖：馬（68歲）

旺弱指數：（升）虎 桃花旺

（跌）馬 事業弱

鼠

行動力強，職場發展不乏機遇，宜好好把握。

牛

桃花運上升，伴侶千依百順，內心倍感溫暖。

虎

行事要三思，尤其涉及投資，衝動易中陷阱。

兔

多管閒事勢將招惹麻煩，謹記少說話多做事。

龍

情緒起伏，幸事業上出現貴人，應主動求助。

蛇

身心狀態良好，做事起勁，能輕鬆完成工作。

馬

是日沖煞，工作運下跌，勿聽信陌生人意見。

羊

工作表現被無視，心情欠佳，健康也受拖累。

猴

處事勿着急，搞好人脈關係，事業更有利。

雞

在職者面對沉重壓力，易失眠，宜放鬆身心。

狗

財運下跌，宜節制應酬開支，免影響經濟。

豬

運勢向好，工作壓力小，但求財不宜太急進。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

星座配對要先睇屬性

談及星座問題，通常最多人提出的問題，離不開「獅子座同山羊座拍拖夾嗎？」「天蠍男會喜歡天秤女嗎？」其實想簡單知道答案，不是太難的。

首先，大家可以將12星座分為4組，分別是火、水、風、土。火元素組別有白羊座、獅子座和人馬座，這組比較熱情開朗，有感染力，但就較為自我中心；水元素組別有巨蟹座、天蠍座和雙魚座，這組較為內斂、敏感及容易有情緒，不太會表達自己；風元素組別有雙子座、天秤座和水瓶座，可說是最愛動腦筋的一組，善於溝通愛交際；至於土元素組別有金牛座、處女座和山羊座，這是最務實的一組，但是很需要安全感，個性較為穩重。

同元素的星座一定可以做朋友，因為同聲同氣，例如獅子座與白羊座，雖然兩個都很愛自己，但大家都快人快事，節拍相同。火元素和風元素都可以很夾，而水元素和土元素亦能相處得來。

至於火元素跟水元素有永遠不能共存的感覺，換言之，屬於這兩組的星座不太夾，例如屬火的獅子座和屬水的天蠍座，一個愛話事，一個講求精神上的控制，兩者相處時定必充滿着火花。另外，屬風的天秤座跟屬土的山羊座，一個注重外表愛打扮，一個就重視內涵不愛花錢，相信這兩個星座也很難一拍即合。