東方日報C1：梁朝偉劉德華《金手指》經典再現

英皇電影耗資超過3.5億港元拍攝新片，打造史上最強演員陣容，梁朝偉、劉德華、蔡卓妍、任達華及方中信，再加一眾超實力演員，萬眾期待！該片昨日舉行盛大記者會，星光熠熠，近20年沒有合作的偉仔與華仔成為焦點，前者更率先爆二人將展開正邪之戰，鬥戲連場，望以龐大「戲」勢打破香港華語片票房紀錄！

集合一眾重量級演員主演的英皇電影《金手指》，於尖沙咀iSQUARE英皇戲院舉行大型記者會，多位紅星梁朝偉、劉德華、蔡卓妍（阿Sa）、任達華及方中信、陳家樂、錢嘉樂、姜皓文、周家怡及白只等演員也有出席，場面熱鬧！期間一眾主創進行打手印儀式，電影公司老闆楊受成笑指該片製作費相當龐大，但單看卡士陣容已感值得，揚言望該片能為香港電影爭光，向港片最高票房目標進發，導演莊文強則透露該片單是搭景及演員片酬，已分別動用1億多元，價值不菲。

相隔近20年再合作

繼電影《無間道III》後，偉仔與華仔這對黃金組合已闊別大銀幕接近20年，如今再度「重逢」，他們同聲表示感覺親切，偉仔指雙方由電視到電影合作無間，至於今次角色是否跟對方對立？他說：「可以話係之前角色嘅倒轉，正邪之戰，雖然文戲多啲，但都有動作戲。」早前完成荷里活電影的他，表示沒有休息太久，因去年10月返港後，又要到上海、北京宣傳，之後便準備新片角色，預計拍至5月才煞科。而華仔表示當初睇劇本時，已認定偉仔乃對手角色的不二之選，更指有留意對方的作品，笑言想跟他學滑水。

蔡卓妍倒貼片酬都制

阿Sa很開心有份演出這部卡士強勁的大片，笑說自己上世應該拯救了銀河系：「大部分男演員我都合作過，今次係第一次同朝偉哥合作。」問到準備面對偉仔的電眼未？她說：「電緊啦！今次同佢好多對手戲，又有感情戲，發達啦！開頭仲以為要畀番錢出嚟，朋友知道我同佢合作仲開心過我。（有冇親熱戲？）睇劇情需要。（程度有冇當年同任達華拍電影《雛妓》咁勁？）嗰次已經係極限，呢部戲唔算。」

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