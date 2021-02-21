【心理測驗】女生限定　梳出你的隱藏個性

每個人都有兩面，對待陌生人和身邊人，往往可以南轅北轍，俗稱雙重標準。不過能真正走進你內心的人，又有多少呢？會不會除了你熟知、已顯示的兩面中，還有未知的第三面存在呢？韓國網站LASS的一項「選梳子」心理測驗題，近日被韓妹瘋傳，形容為「梳出你的隱藏個性」，據說非常神準，女生們快來玩吧！

【問題】

憑直覺，從以下6把梳子中選出你最喜歡、最想使用的一把梳子。

A.1號梳子

B.2號梳子

C.3號梳子

D.4號梳子

E.5號梳子

F.6號梳子

【結果分析】

A.黑暗中發亮的夜明珠

在旁人和不熟的人眼裏，你是一個「平凡」的人，並不會把過多的目光放在你身上，在人群之中不太起眼。其實你的內心是一個十分堅強的人，很有自己的一套生存之道，堅持自己想過的人生，抱着樂觀的心態去面對生活，認為負面情緒是弱者才有的表現。溫馨提示是有時候把自己逼得太緊，要注意適當地釋放情緒。

B.和暖溫柔如微風存在

你是一個溫柔且優雅的人，由穿着到氣質都散發着女性特有的氣質，和暖而不張揚。你的性格低調而大方，不會計較一些瑣碎的小事，極具個人魅力，不單是朋友之中的人氣王，憑着獨特的個性，亦吸引到不少異性對你有所關注。

C.多重驚喜的爆炸盒子

為人多變，脾氣來得快去得亦快，想法亦相當跳脫，讓人捉摸不透。不熟悉你的人，會覺得你是一個奇怪的人，但親近的人就知道你的個性親切，對朋友大方熱情，只要別人有求於你，都會盡力完成。為人有趣，不喜歡平凡的東西和單調的生活，和你在一起，絕不會覺得無聊。

D.會給對方回應的樹洞

謙虛且直率的你，個性大咧咧，不喜歡轉彎抹角，直腸直肚，想到甚麼就說甚麼。喜歡一切從簡，同時充滿正義感，對自己負責的事情非常認真。雖然過於直接的性格有時會令你受到一些批評，但真正懂你的人反而會欣賞這一點，願意和你傾訴和討論事情。

E.平穩的湖面

身為一個容易滿足的人，對生活秉承極簡主義，很珍惜自己擁有的物品，不會胡亂消費，只會把金錢用在需要的地方，重視實用和實際。你不會把錢花在無意義的消費上，更願意去投資有用的東西、充實自己或花在家人、朋友身上，重視感情多於物質。

F.密封的玻璃瓶

用偏向保守和追求穩定來形容你就最適合，很清楚自己要甚麼，愛活在自己的舒適區，追求高度安全感。每一個超出你預期的變化，都會影響你的情緒，令自已變得焦慮，難以適應快速變化的環境。建議放開心胸，多嘗試新事物，開闊自己的眼界，令世界變得不一樣。