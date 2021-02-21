宋仲基新劇《Vincenzo》首播　成為tvN周末劇首播收視第3位

前年回復單身的韓國男神宋仲基，與女星全汝彬及男團2PM成員澤演合演的tvN新劇《Vincenzo》於昨晚首播，首集平均收視錄得7.7%，最高升至9.5%，在同時段有線電視台節目中收視稱冠，亦是tvN周末劇歷代最高首播收視第3位。

劇集開段講述宋仲基飾演的意大利黑手黨律師Vincenzo（韓國名字朴柱亨）在葡萄農莊向黑幫頭目提出合作建議，更警告對方不要後悔，卻遭對方無視，他離開前用韓文向對方說：「你將要付上侮辱東洋人的代價，你這發瘋的傢伙。」然後便在灑了油的田地上點火將莊園燒毀，而在新的頭目上任後，宋仲基的生命亦受到威脅，他便從意大利去到韓國開始新生活。

不過宋仲基在到達韓國後便遭的士司機打劫，失去所有財物，最後憑着僅餘的幾百元到達中國富豪藏了黃金的黃金廣場，宋仲基是為了拆卸該大廈而來到韓國，但該大廈的租客卻反對重建，而宋仲基入住的單位十分簡陋，洗澡時更經常沒有熱水，令本來住在豪宅的他十分不習慣。

而黃金廣場的業主因為被恐嚇而簽了買賣合約，卻突然遇上交通意外，大廈被財務公司代表金英雄非法佔據，宋仲基便將對方打到流鼻血，更將他吊在大廈的外牆，警告對方說：「你們現在非法佔據這幢大樓，我不會原諒這種像垃圾一樣的行為，我一定會把這幢大廈收回來，你們也要為你們所做的付上代價。」