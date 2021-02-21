好煮意：牛年燴牛膝　味香軟腍

牛年食牛肉，網民one.potmeals 在社交平台教大家煮經典的紅酒燴牛膝。牛膝加調味後蘸滿麵粉，加牛油和橄欖油煎香表面以封鎖肉汁。炒香的蔬菜粒加番茄、紅酒、牛肉湯等來燜煮牛膝，想時間快一點建議放入壓力煲內，能縮短不少時間。燜到軟腍入味後，放在自家製的粟米蓉上，再淋上煮牛膝的醬汁，帶濃濃肉香的牛膝，散發肉味和酒香，醬汁和粟米蓉一起吃，超級入味，吃一件都夠飽肚。

材料：

小牛膝 2個（約3磅）

麵粉 適量

橄欖油 2湯匙

牛油 2湯匙

洋葱粒 1個

芹菜粒 2杯

紅蘿蔔粒 2杯

蒜蓉 2瓣

迷迭香 1湯匙

鹽 1茶匙

胡椒碎 半茶匙

牛肉湯 4杯

罐頭番茄 2杯

月桂葉 2塊

紅酒 1杯

粟米蓉材料：

粟米蓉 1杯

水 4杯

鹽 1茶匙

帕爾馬芝士碎 2湯匙

牛油 2湯匙

做法：

1.牛膝加鹽和胡椒醃，抹半杯麵粉。粟米蓉材料煮勻成糊狀。

2.壓力煲煮溶牛油，加橄欖油、牛膝，煎香表面撈起。

3.原鍋放入洋葱、西芹、紅蘿蔔、蒜蓉、迷迭香、胡椒、鹽、2湯匙麵粉拌勻。

4.倒入番茄、牛肉湯、月桂葉、紅酒煲滾，放入牛膝內煮腍。

5.碟上放粟米蓉，放上牛膝，淋汁便成。