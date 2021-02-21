好煮意：牛年燴牛膝 味香軟腍
2021年02月21日 12:00
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牛年食牛肉，網民one.potmeals 在社交平台教大家煮經典的紅酒燴牛膝。牛膝加調味後蘸滿麵粉，加牛油和橄欖油煎香表面以封鎖肉汁。炒香的蔬菜粒加番茄、紅酒、牛肉湯等來燜煮牛膝，想時間快一點建議放入壓力煲內，能縮短不少時間。燜到軟腍入味後，放在自家製的粟米蓉上，再淋上煮牛膝的醬汁，帶濃濃肉香的牛膝，散發肉味和酒香，醬汁和粟米蓉一起吃，超級入味，吃一件都夠飽肚。
材料：
小牛膝 2個（約3磅）
麵粉 適量
橄欖油 2湯匙
牛油 2湯匙
洋葱粒 1個
芹菜粒 2杯
紅蘿蔔粒 2杯
蒜蓉 2瓣
迷迭香 1湯匙
鹽 1茶匙
胡椒碎 半茶匙
牛肉湯 4杯
罐頭番茄 2杯
月桂葉 2塊
紅酒 1杯
粟米蓉材料：
粟米蓉 1杯
水 4杯
鹽 1茶匙
帕爾馬芝士碎 2湯匙
牛油 2湯匙
做法：
1.牛膝加鹽和胡椒醃，抹半杯麵粉。粟米蓉材料煮勻成糊狀。
2.壓力煲煮溶牛油，加橄欖油、牛膝，煎香表面撈起。
3.原鍋放入洋葱、西芹、紅蘿蔔、蒜蓉、迷迭香、胡椒、鹽、2湯匙麵粉拌勻。
4.倒入番茄、牛肉湯、月桂葉、紅酒煲滾，放入牛膝內煮腍。
5.碟上放粟米蓉，放上牛膝，淋汁便成。