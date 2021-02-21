老公李尚禹客串　金素妍走音失準Eugene代唱復仇

韓星金素妍、Eugene及李智雅等合演的SBS話題韓劇《Penthouse 2》昨晚播出第2集，金素妍的丈夫李尚禹與Eugene所屬的元祖女團S.E.S成員Bada客串登場，其中李尚禹扮演激嬲金素妍的記者，相當爆笑。

昨晚講到金素妍在與嚴基俊舉行訂婚儀式前一天邀請記者觀看她的出道20周年演唱會綵排，但金素妍卻失準走音，李尚禹飾演的記者在離開前說：「因為是出道20周年的演出，你好像很緊張啊？還走音了。」金素妍就鎮定地說：「可能是喉嚨太乾了，你不會報道的吧？」李尚禹就答應不會報道她走音一事，金素妍之後卻發現對方寫了以「女高音千書真（金素妍飾），是時候把皇冠讓出來了」的新聞，令她十分憤怒。

正在準備20周年獨唱會的金素妍出現聲帶結節，醫生勸她立即取消演出，她最後找來Bada飾演的朴英蘭（音譯）為她代唱，並與對方簽訂秘密合約，但到演出當日，金素妍卻發現為她代唱的人其實是Eugene，Eugene曾因為用刀刺頸自殺而不能唱歌，但在朴殷碩的幫助下在美國接受聲帶手術恢復本來的聲音，金素妍見到Eugene後非常驚訝，在演出結束後問對方說：「你到底是誰？」Eugene就對金素妍說：「現在才跟你打招呼呢，今後我們好好相處吧。」

雖然男神宋仲基的新劇《Vincenzo》於昨晚首播，但《Penthouse 2》第1部分及第2部分平均收視依然錄得15.1%及20.4%，是本周最高收視的迷你劇。