不能賞櫻？自製櫻花季吧！

相信很多人跟小編一樣，由疫情爆發後已一整年甚至更長時間沒外遊。來到近期的櫻花季節，似乎也無法如願前往日本或台灣賞櫻。雖然無奈，但香港人勝在識變通，飛唔到咪用吓櫻花包裝或散發櫻花香氣的香水或護理產品囉！簡簡單單就可以自製櫻花季，得咗！

甜美櫻花妝

根據日本氣象株式會社的公布，大阪地區由3月初已開始出現櫻花的蹤影。有見大家未能親身前往賞櫻，所以Clarins今季特別以日本櫻花為設計靈感，將櫻花浪漫粉嫩的元素加入兩款彩妝產品中。無論是櫻花限定版凝亮護唇油或櫻花限定版長效定妝噴霧，樽身或瓶蓋上都加入粉櫻圖案，十分浪漫甜美。加上出色的護理及定妝補濕功效，以及陣陣櫻花香氣，讓你在使用一刻，喚起賞櫻時的珍貴愉快回憶。

粉紅櫻花香

惜花之人，必然也同時惜香！深明此理的MAISON CHRISTIAN DIOR就透過Sakura系列，將櫻花融合玫瑰花之中，除了香氛亦有一系列產品，包括香氛潔手液及身體乳霜等。其中的Sakura香氛更憑着簡潔外形而深得現代女生喜愛，加上櫻花與玫瑰幽香的微妙結合。香氣柔和細膩，且綿延悠長，噴灑後就如置身櫻花樹下，感覺自然舒暢。

環抱漫天櫻花

GUERLAIN為迎接初櫻季節，今年特別呈獻全球限量編號的全新珍藏版縷金雪櫻（淡香氛）。單看包裝已為之驚艷，香氛瓶由來自巴黎的年輕藝術家 Lucie Touré精心設計，以亮麗的花藝裝飾瓶頸，花團錦簇，格外別致吸引。加上大師以調香藝術重塑櫻花香氣，展現出杏仁、櫻桃和粉質紫丁香的柔和層面；並輕滲茉莉花香和白麝香，教人如癡如醉，猶如置身在櫻花海之中。

渾身花香滋潤

除香水外，坊間不少身體護理產品也加入櫻花香氣及萃取成分。以Aveda為例，其王牌櫻花甜杏身體護理系列，就有一系列產品以櫻花為靈感。當中的Cherry Almond櫻花甜杏身體磨砂就蘊含去除角質的合桃和竹子、具滋養力量的櫻花提取物和甜杏仁油，有效撫平肌膚，讓感官沉醉於甜美花香。而另一款Cherry Almond櫻花甜杏護手霜則採用備受喜愛的Cherry Almond櫻花甜杏香薰，100%天然萃取的甜美香氣蘊含38種純花卉及植物精華的芳香，能呵護雙手的同時，喚醒我們的感官。