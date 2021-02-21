相隔19年作合作　蘇志威郭羨妮出山嗌興奮

藝人蘇志威、郭羨妮、劉心悠、栢天男、潘燦良等，今日齊齊出席ViuTV新劇《冥冥之中》開鏡儀式。其中久別「公仔箱」的蘇志威及郭羨妮是繼無綫劇集《絕世好爸》後相隔19年再相遇，不過2人笑言新劇中零對手戲，但對「出山」演出均大感興奮！

蘇志威指自2005年開完演唱會後就沒有再拍劇，今次「重出江湖」是因為疫情造就，於劇中飾演無事不知的特使。而郭羨妮就特別多謝監製賜予兩大型男潘燦良及呂熙相伴，可大享艷福，但竟自爆不想有親熱戲：「同佢哋分別有少少親熱戲，會傾吓點演，但其實自己都唔想有太多。（老公唔准？）係唔想畀9歲女兒見到，佢唔鍾意我演攬攬錫錫。」蘇志威卻笑言：「我嗰2個女唔會唔鍾意！佢哋仲教番我轉頭添呀，哈哈！因為佢哋知係工作，老婆會解釋，咁就冇問題。」

問到郭羨妮會否開工後不捨女兒、又怕她會詐型？她笑說不會，因為不時返內地拍劇會「失蹤」：「佢見到我每日返屋企瞓覺就得，加上佢大個女獨立咗，又唔使跟功課，多咗時間做自己嘢。」又自爆有跟女兒重溫以前的作，更點名大讚《無名天使3D》，她說：「畀佢睇吓媽咪隻腳可以踢得幾高！」