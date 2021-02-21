栢天男沖涼親熱戲打孖上　劉心悠呻冇得睇申請監場

剛從上海拍劇返港的劉心悠，隔離完後便緊接為ViuTV新劇《冥冥之中》開工，今日她出席新劇開鏡儀式，孖栢天男（Adam）受訪，笑謂劇中會跟對方明爭暗鬥，但之後會變得曖昧，又指之前曾合作過拍廣告，幾年後再見覺得Adam反差好大，由暖男搖身一變成劇中的殺人犯。

見男方左手包上紗布，他自爆是工傷：「今次有動作場口，尋日同蘇志威、王維搏鬥期間唔小心畀刀𠝹傷，但呢啲犧牲係值得！」續抵死笑話還會犧牲色相：「有2場沖涼戲，如果大家想睇多啲可以加戲。（加埋親熱戲？）都有親熱戲，但我唔可以講太多。」心悠聽到沖涼戲即心心眼，並「大呻」：「我睇唔到呀！唔在場！會再同導演申請監場！」

首次拍ViuTV電視劇的心悠表示感覺好舒服，不用像拍無綫《宮心計2深宮計》開2組Chur爆捱夜：「依家得1組，導演抖即係我哋都有得抖。」不過她謂首次挑戰開真槍好緊張，為處女演出密密「燒槍」：「導演想我好型咁單手開槍，但開真槍個後座力好強，搵咗個有牌嘅教練教我，開一槍已經耳鳴，個爆破力好勁，好驚又要扮鎮定，仲要練唔好眨眼，好高難度！」