烘焙新品　麵包控留意

農曆新年期間，日日年糕、蘿蔔糕，就算幾好食都覺得有點厭，再加上公眾假期後，上班一族開始返工，轉轉口味來點新鮮烘焙的麵包或糕點，作早點或下午茶，是個不錯的選擇。近日除了有酒店推出期間限定的烘焙店外，坊間麵包店也有新品推出，讓各位麵包控隨時嘗新。

多款選擇

來到麵包店，最怕來來去去只得數款選擇，九龍香格里拉大酒店由現時至4月尾，在酒店大堂開設期間限定烘焙概念店Baked By Shangri-La，新任地區總麵包師丁國禮師傅和團隊，為這期間限定店提供超過30款歐陸風味的酥餅和麵包。甜食控可選擇焦糖布甸德式甜冬甩、檸檬甜酒皇冠蛋糕、棉花糖鬆餅，另外還有扭紋樹根麵包、三色牛角包和日式咖喱牛肉包等，而且由現時至2月28日，客人只要購買2件招牌產品，第3件可享免費優惠。

清新抹茶

日本京都抹茶公認為優質食材之選，除了用來沖泡茶湯和做甜品，Urban Bakery近日就推出京都抹茶系列，以日式抹茶配合歐洲烘焙手法，製作新品。當中包括配合法國A.O.P.級牛油製作的京都抹茶牛角酥、幼滑的宇治金時巴斯克焦香芝士蛋糕和竹炭抹茶忌廉泡芙，另外還有抹茶黑芝麻雙色扭紋包和宇治金時方包選擇，吃時再配一杯濃厚的抹茶，感受京都的風味。

酸種系列

傳統的酸種麵包，吃入口會有淡淡的酸味，除了原味，也可以創作出不同的配搭。Paper Stone Bakery因應屯門新分店開幕，選用天然酵母、法國麵粉、有機海鹽和水製作出天然酵母酸種麵包Artisan Sourdough系列，包括藜麥酸種鄉村包、燕麥蜂蜜核桃酸種包、芝士煙肉酸種麥穗包、黑松露芝士酸種包和意式酸種麵包條，盡顯不同的風味。

店內鮮製

對食客來講，剛出爐的麵包冒出香氣，往往最吸引，將軍澳星巴克的新分店，就以每日店內鮮焗的麵包作賣點，品牌選用法國牛油、麵粉等食材製作，當中包括不同口味的牛角酥、扭紋酥外，還有覆盆莓蛋白小撻、熱情果杧果撻和法式檸檬蛋糕等小甜點。邊吃新鮮出爐的包點，再配一杯新推出的櫻吹雪草莓星冰樂、櫻吹雪草莓白茶或雲呢拿杏仁奶咖啡春季特飲，分量剛好。