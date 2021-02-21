被爆未成年飲酒　SOOJIN@(G)I-DLE捲入校園欺凌事件

最近有多個韓星被爆涉校園欺凌，繼男團TOO成員雄基及男星趙炳圭捲入校園暴力風波後，女團(G)I-DLE的22歲成員SOOJIN近日就被聲稱是初中同學的網民A某指她曾欺負其他同學。

A某近日在社交網留言說：「現在是將SOOJIN校園欺凌的事公諸於世的時候了，全世界的人都應該知道，雖然加害者只有1個人，對其他成員很抱歉，但我無法再假裝不知道我妹妹被欺負的事。」A某指SOOJIN曾在洗手間要求妹妹和其他朋友互相掌摑，其後又爆料指SOOJIN曾搶其他同學的校服來穿，更和坐電單車的哥哥一起飲酒和吸煙，而早前已有另一網民發文指SOOJIN早在讀初中時便食煙飲酒，更經常無禮對待其他同學。

對於SOOJIN被指涉校園欺凌，所屬的Cube事務所今早表示已獲悉有關爭議，正在了解事件，至今午再表示發文者是SOOJIN中學同學的胞姊，當時SOOJIN曾與同學在通話時吵架，同學的姊姊當時亦通過電話跟SOOJIN爭吵，但事實與發文者所說的有出入，事務所今後將就有惡意地散布謠言的行為採取法律行動追究。