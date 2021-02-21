Ryan開火！化身小煮角整拉麵？

燒酒、炸雞、炒年糕都是韓國的「國民美食」，除此之外，還有一款平民美食亦是出鏡率極高且非常受歡迎的美食，就是韓國的「拉麵」，熱辣辣、諗起都令人食指大動！韓國「真拉麵진라면」居然與Kakao Friends聯名推出一系列的周邊，從視覺和味覺雙重攻陷你的心。