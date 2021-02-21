Ryan開火！化身小煮角整拉麵？
2021年02月21日 17:00
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韓國「真拉麵진라면」與Kakao Friends聯名推出一系列的周邊商品，由餐具到文具款式多樣。（互聯網）
燒酒、炸雞、炒年糕都是韓國的「國民美食」，除此之外，還有一款平民美食亦是出鏡率極高且非常受歡迎的美食，就是韓國的「拉麵」，熱辣辣、諗起都令人食指大動！韓國「真拉麵진라면」居然與Kakao Friends聯名推出一系列的周邊，從視覺和味覺雙重攻陷你的心。
說到食「拉麵」不能或缺的，當然是拉麵碗和筷子，這次的「麵選之子」就是可愛的Ryan，以Ryan為主角，辛辣紅和原味藍為配色，推出了2款拉麵碗和筷子，碗上印有食拉麵的Ryan，而筷子尾端則滿布Ryan的大頭，超級可愛。除了餐具外，還有文具系列，食拉麵Ryan鼠標墊、真拉麵XRyan筆記簿、廚師Ryan筆等，真係望望下都想煮返碗麵食。最令人驚喜的莫過於廚師Ryan杯麵蓋，荷包蛋的杯蓋上站着身穿廚師服、頭戴廚師帽的Ryan，它一手拿着湯勺，一手拿起沙漏，當你注入熱水，合上杯蓋後轉動沙漏，它就會化身計時器，沙漏漏完就食得啦！這系列的聯名商品已在Kakao Friends官網 (https://bit.ly/3dumG8S)有售，價格由5,000韓圜至19,000韓圜（約HK$35-$132），喜歡的朋友要快手啦！