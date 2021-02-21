友好聯名系列　首度推出服飾單品

自2014年首次合作開始，Opening Ceremony及Vans至今已經保持了長達8年的合作關係，期間亦無間斷地推出聯名系列。但可惜一直僅限於鞋款設計，對於兩牌Fans而言一定覺得「唔夠喉」，畢竟由Carol Lim及Humberto Leon於2002年共同創立的Opening Ceremony，以售賣來自世界各地的創意服飾、配飾以及家品擺設聞名，與Vans合作只推出聯名鞋款硬係好似「爭少少」。踏入新一年，雙方決定首次攜手打造集合服飾及鞋款的聯名系列，滿足大家可以入手Total Look的欲望。

Opening Ceremony x Vans聯名系列設計採用由「黑豹/花豹」及「紅蛇/白蛇」透過獨特排列方式組成的抽象圖案作主打，藉此向Vans經典的黑白格紋圖案致敬。除了將這兩款圖案運用到Vans最元祖鞋款Authentic外，更特別將「黑豹/花豹」抽象圖案融入外套、長褲及手挽袋，3款單品亦同樣飾有壓上兩牌名字的方形橡膠標誌點綴。此外，系列亦同步推出另外一組採用絎縫（Quilted）設計的Authentic QLT聯名鞋款，特別夾層處理的鞋面上飾有以白色縫線組成的菱格及條紋細節，分別推出蘭花紫色及巴哈藍色（2月26日推出）。