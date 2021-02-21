網友重提介入李心潔婚姻　李悅彤：對得起所有人！

藝人李悅彤（Liddy）曾介入彭順和李心潔的婚姻而為人所熟悉，加上屋企發生巨變，因此淡出娛樂圈，之後下嫁圈外商人老公鮑偉業，婚後為老公誕下一女。佢近年不時喺社交網分享幸福家庭生活，卻惹來網友私訊攻擊，重提佢當年介入彭順婚姻，狠批「你知唔知你嘅罪孽有幾深？」、「你依家有冇為以前嘅事內疚？」、「用人哋老婆個傷口嚟令你成長，見到你就諗起攬人夫，有人攬你老公你有咩感受」等。

Liddy忍唔住回覆：「我明白你們的想法，但我會選擇繼續沉默，讓所有的陰霾不公與罪名都在我這裏埋下吧！因為我愛我的家人，所以我願意扛下並守護著（着）他們！我們全家只繼續低調過我們嘅生活而已。......但我想說我問心無愧，對得起所有人！真係老土啲講句半夜敲門也不驚。」仲截圖轉發到限時動態，留言表示：「最後一次覆呢啲問題啦，下次再有人問我無咁好氣答啦！因為我要湊『大仔』同『細仔』又要煮飯做家務，照顧3狗1貓，仲有老人家添。得閒死唔得閒病呀！真係你唔悶我都悶，今年嘅新年願望希望各位『前』途無量，『前』路一片光明！不要做個向後倒退的人。」