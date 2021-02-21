【男人生仔】台灣跨性別網紅做「人體實驗」成功懷孕？

台灣隨時衝出國際為全球帶嚟天大喜訊！呢兩日台灣發生咗1單令人震驚嘅新聞，跨性別網紅「罔腰」3年前由男性變女兒身，周四（18日）竟然對外宣布自己已大肚，公開醫院超聲波報告，並稱腹中是「我花這麼多錢得到的寶寶」，「無子宮並成功懷孕」消息引得一片譁然！

一眾網友不解罔腰冇子宮同卵子，到底係點樣順利懷孕？罔腰男友就稱有醫生做人體實驗，成功率並非百分之百同存在風險，仲透露費用係天價。至於手術過程係喺肚開個好細嘅窿，將胚胎放進去，初期又頻繁返醫院確認狀況，更強調係用試管方式植入，小孩亦係佢嘅，一連串回覆都顛覆世人認知！

不過台灣多位婦產科醫生及專家都紛紛質疑，指「全台沒有任何醫院進行無子宮者受孕的人體試驗」，強調「腹腔懷孕會死人的」，加上台灣所有人體試驗都係不收費，未婚情況下無法進行「人工生殖（試管嬰兒）」，同埋台灣喺未婚下進行人工生殖係不符合常態。

外界繼續質疑，罔腰同男友就繼續晒恩愛，佢哋仲晒出吸煙飲酒兼夜蒲嘅相，更加被發現原來早前貼出超聲波報告嘅醫院並無2人任何就醫紀錄，種種資料都似乎指控兩人吹水，但係罔腰就晒出「孕肚」，到底真定假就要睇10個月後「BB出世」就知喇！

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