戰力持久又多女　男士夢想　

好「性」嘅男士們，通常最鍾意吹噓兩樣嘢，一樣係床上表現有幾勁，另一樣係性伴人數有幾多。究竟兩者比較，邊樣先重要啲？相信大部分男士都同小弟一樣，最關心自己嘅戰鬥力多啲。至於點樣先可以將發射時間延長一啲呢？方法有好多，但出動到智能產品，又真係幾新奇喎，有冇興趣試試？

貼一貼防早洩？

有調查指出，全球超過7成男士希望喺性愛中表現得更持久，難怪相關產品多不勝數。早前喺美國舉行嘅消費性電子展，有醫療器材公司推出咗一款穿戴性嘅預防早洩智能貼，操作原理係將佢貼喺男士會陰位置，再透過手機控制，令智能貼產生微量電流，抑制陰莖部位神經，從而干擾傳輸到大腦嘅神經信號，達到延遲射精嘅效果。據悉，呢款智能貼已交到醫學研究倫理委員會作審查，但大家要留意，每一塊嘅售價為25美元，而且係一次性使用㗎！

13個性伴最理想？

早前，英國已婚男女約會網站做咗一項訪問，發現最理想性伴人數係13個。或者你會問，乜唔係性伴愈多愈好咩？調查團隊指出，73%受訪者認為性伴超過18個嘅話，反而冇晒性趣；67%受訪女士會虛報性伴人數，男士只得13%會咁做，原因係女士傾向表現出自己對性比較保守。另外，調查仲發現只有31%嘅受訪男女想知道另一半嘅性伴人數。話說回來，點解最理想嘅性伴人數係13個呢？據性學家Jessica Leoni分析，一般人既唔想成為人哋眾多性伴中嘅其中一個，亦唔想跟零約會經驗嘅人交往，所以13係最平衡嘅數字。唔知你又點睇呢？

車車吸引乳溝仲正！

還記得嗰位透過露乳溝砌模型而成為網紅嘅巨乳水着女優東雲海（東雲うみ）嗎？最近佢又有新嘅話題片上載，今次主題係教大家點樣用布料製作出「馬沙專用渣古」造型嘅天竺鼠車車！手藝高超嘅佢，先將天竺鼠車車加入紅渣古元素，再用布料塑造出車車造型，效果都幾好。不過，有網民坦言，冇乜留意呢架車車點整，皆因全程只係𥄫實佢條事業線！其實又好難怪啲網民，事關現年24歲嘅東雲海，擁有一對35G巨乳，加上23吋纖同39吋巨臀，絕對係火辣級身材，梗係令人忍唔住要望多兩眼啦！