【是日通勝】（一點居士）

辛丑年正月十一辛丑土閉日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：結網、飾牆、補塞

忌：開業、醞釀、醃製

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：1、2、4、6

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊

財運欠佳，要好好保管財物，切勿投機取巧。

金牛

跟同事合作無間，能出色地完成手頭的工作。

雙子

情緒起伏不定，易跟伴侶吵架，宜保持距離。

巨蟹

以聆聽者身份跟另一半聊聊，可令感情升溫。

獅子

忙得有點心浮氣躁，面對問題必須保持冷靜。

處女

上班族宜保持低調，別把自己想法強加於人。

天秤

表達力強，與人溝通暢順，適合與人傾生意。

天蠍

壓力沉重，易因雞毛蒜皮的小事而大發脾氣。

人馬

財運弱，不宜投機炒股，出門易破財，小心！

山羊

事業運上升，行事效率奇高，可獲客戶信賴。

水瓶

內心有點鬱悶，宜跟伴侶傾訴，勿處理財務。

雙魚

感情生活出現小風波，肯互相體諒就沒問題。

【生肖運程】

相沖生肖：羊（67歲）

旺弱指數：（升）雞 人緣佳

（跌）羊 桃花弱

鼠

運勢平平，行事要提高警覺性，切勿鑽牛角尖。

牛

有些事情不能太執着，適當時候要懂得放手啊！

虎

跟親友合作投資有難度，獨力進行反而更着數。

兔

財運一般，花費欲望大，最好不要外出遊玩。

龍

與人合作沒太大問題，但不適宜參與談判工作。

蛇

桃花運欠佳，切勿口沒遮攔，否則易得罪伴侶。

馬

頭頭碰着黑，一切假裝掩飾只會令事情更糟。

羊

是日沖煞，感情路上多阻滯，切勿朝三暮四。

猴

事業運不過不失，與人勾心鬥角將會更不利。

雞

人緣不錯，若從事服務性行業，可獲客人讚賞。

狗

腳踏實地，工作效率高，但要注意個人健康。

豬

情緒平穩，但工作運平平，別太依賴同事幫忙。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

只要做得啱 求籤準到喊

求籤是一種占卜方法，針對一件事情去求問，甚為精準。

求籤的工具除了籤筒外，還需要茭杯。茭杯多是木製，呈半月形狀，作用是確定所求之靈籤是否神明的指示。求籤時，靈籤落在地上，我們需要雙手合十，將茭杯放在掌心內，請問神明，剛才的靈籤是否正確，如果正確，請給予聖杯。之後輕輕拋起，讓其落在地上，如果一正一反，這靈籤便成立。相反，如果兩茭杯都是凸的或平的，必須重新求籤，如連續3次都擲不到聖杯，代表所占問的事情，今天不會得到答案，需要擇日再求。但由於黃大仙廟善信眾多，為了應付人流，現在已沒有再提供茭杯，客人惟有自備，又或者用兩個硬幣代替。

筆者在黃大仙解籤多年，閒時會有善信哭訴所求的靈籤一點也不靈驗，覺得神明對他欺騙，又或解簽師傅並不準繩，從此對求籤失去信心。筆者覺得心誠必靈，不靈的原因，應該是在程序上出了問題。古人求籤，會齋戒3天，現在也簡化了，但在求籤前，至少要將雙手潔淨，甚至前往廟宇前沖涼淨身，以表誠意。同樣，大家也不會喜歡朋友不修邊幅、污糟邋遢的進入自己家中吧！

其次在求籤前，應點上清香，將自己的姓名及所問之事清楚稟明，切記模糊不清、心浮氣躁。有時，善信因思維混亂，想求甚麼也不知道，那又何來可以得出準確的指引呢？