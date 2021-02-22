「有病」感羞恥！鍾舒漫諗過尋死：唔想面對我想走

歌手鍾舒漫（Sherman）親揭因為心理情緒問題，坦言2016年開始唱歌不穩定：「發現我啲氣好浮，啲聲好唔實淨。」最嬲是看醫生做了多次檢查，均指聲帶沒有問題，更獲讚聲線夠厚，她說：「唔通我精神有問題？」

她透露因為唱不到歌，問題變得複雜：「今日做咗件事，聽日冇晒記憶，唔識做番！」此番話被誤以為她有認知障礙，她說：「唔係呀！可能有小小誤會，我做咗好多資料搜集，我個問題係同心理有少少接軌，可能我對自己要求太高，係無形嘅，谷得太行有反效果。」她解釋一直不說出來，因為覺得好羞恥：「話畀人知我係歌手，但我冇呢個能力好似以前咁，有種羞恥感。」最終覺得聲音問題與情緒有關：「我覺得唔係抑鬱，但呢件事真係令我有想離開呢個世界，當然我唔會去做傻事，但我唔想面對，我想走，我把聲係最緊要，我會因為咁自我價值都冇埋，呢個先係最大問題。」積極的她強調自己抱正面態度，相信終有一日可以做到，只需時間慢慢解決問題。

回復自由身後，她今年會多跟妹妹鍾舒祺合作，建立屬於她們的自家頻道，定期拍片與眾分享。Sherman知道人生有好多挑戰和困難，但兩姊妹總能輕鬆面對，因為有信仰支撐。提到去年捲入金錢糾紛，舒祺坦言最大教訓是信錯人：「喺感情上好易被呃，包括友情，我係對人失望㗎！平時我好少表達自己，今年好想藉歌曲表達吓，睇清楚呢個世界。」

2年前舒祺已經簽字註冊結婚，但婚宴因為社會運動及疫情，已經改動第5次，暫定今年11月擺酒，她笑言：「我淨係想快快脆結婚，呢個係人生成就嘛。（造人計劃呢？）我冇努力過，希望2年後先實行。」不欲公開與幕後人Steve拍拖的Sherman說：「雖然依家世界同以前年代唔同，藝人私生活可以好公開同分享，只係我個人選擇咁解，從來都係被動嘅。」被妹妹爬頭結婚的她，暫未有衝動嫁人。

場地：Admix