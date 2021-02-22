同環球連串合作大計　學友Kelly隨時現身無綫

無綫與四大唱片公司交惡11年，現時終於重修舊好，此消息立即成為全城熱話，當年「四大」向無綫開出較以往高4倍、有傳過千萬的歌曲版稅條款，雙方因未能達成共識而展開長達3年的「封殺令」，其後唱片公司將每年版稅降至合理水平，只加幅10多個百分比之通脹幅度，雙方關係一度緩和。不過，環球與無綫再鬧出網絡使用權續約風波，無綫提出即使在不再續約的條件下，仍可永久使用環球歌手的網上播放權，包括海外使用權，惟環球要求無綫在合約期屆滿後將旗下歌手所有歌曲下架，雙方關係再度冰封。近年華納及Sony Music旗下歌手「有限度」亮相無綫節目，但拒玩勁歌頒獎禮，唯獨環球企硬，所有無綫節目都冇影。

放寬歌手亮相網上平台

不過，何麗全與「三大之首」的環球高層黃劍濤分屬好友，有消息指在他出面斡旋後，之前的問題統統圓滿解決，包括無綫打破過往歌手只可參與無綫節目及旗下網上平台，不可亮相其他電視台的常規，而歌手亮相翡翠台節目的畫面，亦可在無綫其他網上收費平台播出，更共同擁有劇集主題曲的版權。

死結解開，無綫與環球稍後將有一連串合作大計，包括合作拍攝音樂特輯，以及參加《勁歌》季選及頒獎禮等。據知雙方回復邦交與金錢利益無關，純粹是互惠互利，一心搞好樂壇，換言之曾絕迹無綫的「三大」旗下歌手，包括譚詠麟、陳奕迅、張學友、陳慧琳、許廷鏗、AGA、Gin Lee、樂隊Dear Jane及林欣彤等將再現無綫。

經典音樂特輯常回味

無綫過往號召過不少重量級歌手，為他們度身訂造音樂特輯及音樂電影，靚人好歌配美景，成為樂迷集體回憶。今次無綫有意再拍音樂特輯，不少網民反應熱烈，紛紛「投選」心水歌手，包括容祖兒、陳奕迅及張敬軒等。

當中令廣大樂迷津津樂道的經典音樂特輯及電影，包括2019年容祖兒為紀念入行20年，遠赴美國洛杉磯拍攝的音樂特輯《Love IN L.A.》，與樂迷分享出道時在當地受訓的點滴；張國榮於1999年找來女星張栢芝及已退出幕前的邱淑貞遠赴巴黎，拍攝音樂電影《左右情緣》共譜浪漫三角愛情故事，蔚為經典。

Sony Music歌手陳柏宇受訪時指公司未有安排他出席上述記者會，但覺得與無綫破冰是好事：「不嬲有去無綫宣傳，只不過冇參加頒獎禮。」同公司的林奕匡亦表示︰「應該係Music Brings People Together，唔應該分化，音樂仲要係國際語言，大家都係唱廣東歌。有更多平台唱歌梗係開心，期待有更多合作嘅機會！」華納方面則表示沒有特別回應。