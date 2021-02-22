東方日報C1：無綫環球講掂數陳奕迅陳慧琳蒲頭在望

無綫與四大唱片公司當年分別就版稅風波及網絡使用權續約而反目，隨着曾志偉和何麗全回巢終獲共識，其中與無綫最「唔妥」的環球唱片亦將世紀同場兼宣布結盟，旗下歌手終「翻生」亮相無綫，交惡長達11年終於破冰，「環球之寶」譚詠麟大表支持：「做番好個樂壇！」

為配合長遠業務發展，無綫在人事上出現變動，曾志偉接管已調職及離職的余詠珊及何哲圖職務，獲委以副總經理（綜藝、音樂製作及節目）重任後，據知他急召無綫舊將何麗全回巢掌管音樂節目，當中最大任務是修補四大唱片公司分歧。昨日有傳何麗全打「人情牌」，成功與環球、華納及Sony Music重修舊好，由於環球已收購EMI，變相與當年的四大唱片公司「破冰」！

據知11年前，「四大」向無綫開出較以往高4倍、有傳過千萬的歌曲版稅條款，雙方因未能達成共識而展開長達3年的「封殺令」，其後唱片公司將每年版稅降至合理水平，只加幅10多個百分比之通脹幅度，雙方關係一度緩和。不過，環球與無綫再鬧出網絡使用權續約風波，無綫提出即使在不再續約的條件下，仍可永久使用環球歌手的網上播放權，包括海外使用權，惟環球要求無綫在合約期屆滿後將旗下歌手所有歌曲下架，雙方關係再度冰封。近年華納及Sony Music旗下歌手「有限度」亮相無綫節目，但拒玩勁歌頒獎禮，唯獨環球企硬，所有無綫節目都冇影。

放寬歌手亮相網上平台

不過，何麗全與「三大之首」的環球高層黃劍濤分屬好友，有消息指在他出面斡旋後，之前的問題統統圓滿解決，包括無綫打破過往歌手只可參與無綫節目及旗下網上平台，不可亮相其他電視台的常規，而歌手亮相翡翠台節目的畫面，亦可在無綫其他網上收費平台播出，更共同擁有劇集主題曲的版權。

死結解開，無綫與環球稍後將有一連串合作大計，包括合作拍攝音樂特輯，以及參加《勁歌》季選及頒獎禮等。據知雙方回復邦交與金錢利益無關，純粹是互惠互利，一心搞好樂壇，換言之曾絕迹無綫的「三大」旗下歌手，包括譚詠麟、陳奕迅、張學友、陳慧琳、許廷鏗、AGA、Gin Lee、樂隊Dear Jane及林欣彤等將再現無綫。

周三同場示好

國際唱片業協會（IFPI）將於本周三舉行「音樂永續」計劃記者會，聲援受疫情影響工作的唱片業界，將廣邀有份參與的唱片公司，包括華納、Sony Music、英皇及天盟等代表及歌手出席，雖然無綫的星夢以及環球未有加入是次計劃，不過仍會派高層出席，造就無綫與「三大」正式破冰後，首度同場示好。

環球資深歌手譚詠麟昨日受訪時極為振奮：「以前香港樂壇係華人音樂發聲嘅地方，當然希望可以做番好個樂壇，同各大唱片公司搞番好關係！」並自爆近日與志偉結伴跑步，有聽聞對方的計劃︰「佢有同我傾吓，咁我都有提議佢係咪可以做番個好似以前《歡樂今宵》嘅節目，有娛樂、音樂、資訊，係屬於香港人嘅節目。我知道佢好積極、好勤力，又有周圍收集意見。」至於黃劍濤，日前明言與志偉是多年好友，所以合作問題不大，亦望無綫開放大門。

Sony Music歌手陳柏宇受訪時指公司未有安排他出席上述記者會，但覺得與無綫破冰是好事：「不嬲有去無綫宣傳，只不過冇參加頒獎禮。」同公司的林奕匡亦表示︰「應該係Music Brings People Together，唔應該分化，音樂仲要係國際語言，大家都係唱廣東歌。有更多平台唱歌梗係開心，期待有更多合作嘅機會！」華納方面則表示沒有特別回應。

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