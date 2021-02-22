愛瑪動畫新作票房5連冠成疫情下最賣座電影

新冠肺炎疫情自去年初爆發至今大部分北美戲院都仍然繼續關閉，多部大片唔敢上映而押後或改網上播映，仍有一些電影堅持於限量的戲院上映，不過都成為票房炮灰。最近出現「疫市奇葩」！

由奧斯卡金像影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）和影后愛瑪史東（Emma Stone）再合作配音的動畫《古魯家族2：霸器新時代》（The Croods: A New Age），雖然上映至今已13星期但票房成績仍然一支獨秀，成為北美開畫票房連續5個星期冠軍。仲差少少就成為疫情期間北美最高票房電影！

《古》昨日的累積票房已高達5,000萬美元，將於本周打破去年《TENET天能》（Tenet）的5,790萬美元最高票房紀錄！

除了動畫新作受歡迎之外，愛瑪主演的另1迪士尼新片《黑白魔后》（Cruella）亦受到外界關注！首個預告片上周網上曝光後，首日已獲7,100萬次點擊。超越迪士尼的《黑魔后2》（Maleficent: Mistress of Evil）以及《阿拉丁》（Aladdin）的首日點擊率！