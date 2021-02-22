全汝彬被彈演技浮誇　宋仲基新劇《Vincenzo》收視照升

前年回復單身的韓國男神宋仲基，與女星全汝彬及男團2PM成員澤演合演的tvN新劇《Vincenzo》昨晚播出第2集，講述飾演宋仲基飾演的意大利律師Vincenzo為了尋找隱藏在黃金廣場的金塊而去到韓國，1年前因心臟病去世的中國富豪王會長生前將15噸黃金藏在大廈地底的密室，但密室並不能被其他人輕易打開，只要有人用撞擊方法打開密室，大廈便會倒塌，所以宋仲基便千方百計阻止巴別集團破壞大樓。

而巴別集團沒有理會宋仲基的警告，準備以清理周邊建築物為由破壞黃金廣場的一部分來將租客嚇走，讓他們可以完全拆卸大樓，不過事前收到消息的宋仲基就於當晚在黃金廣場舉行大型紅酒派對，吸引不少名人參加，令巴別集團的人束手無策。

昨晚1集平均收視錄得9.3%，比前晚首播的收視上升1.6%，稱冠同時段劇集，劇集播出後，不少觀眾大讚扮演冷血律師的宋仲基十分有型，對付壞人的場面亦大快人心，不過全汝彬就被不少觀眾批評演技太浮誇兼發音不自然，令人難以集中，更有網民留言說：「叫她去學好發音再來吧。」