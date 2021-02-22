同無綫破冰全因誠意　環球高層黃劍濤否認過檔星夢

無綫與環球唱片破冰後，絕迹無綫多年的旗下歌手將華麗再現，環球董事總經理黃劍濤（Duncan）坦言促成今次融洽關係，全因曾志偉和何麗全：「大家都有誠意同互相信任，所以一拍即合。」

問到環球歌手最快何時會亮相無綫節目？他說：「未傾到，人哋嘅內政會點部署，我唔方便去問，無綫節目唔係淨係為環球嘅歌手，係為成個樂壇，但星期三個記者會，我都會派Gin Lee、AGA、陳凱詠出席，伸出友誼之手，展示出環球的誠意。」

盛傳曾志偉找他接管星夢唱片，Duncan坦言聽過傳聞，但他爽快否認：「冇咁嘅事，真係冇搵過，我仲喺環球做緊，唔好講簽咗合約，好多歌手我簽番嚟，我都要有所交待，何況真係冇搵過我。」

他坦言環球跟無綫都是想為香港樂壇好：「依家真係冇得夾硬嚟，唔係淨係講關係，我啲歌係唔得，係唔會夾硬，否則會害死個歌手，害死無綫同環球，今時今日好高透明度，啲樂迷心中有數，唔係去傾獎，得就得，唔得就唔得，呢刻我哋要去做好啲歌，無綫需要我哋去配合，合適嘅宣傳我哋一定配合，就等無綫邀請同安排。」