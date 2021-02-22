好煮意：足料蔬菜包　清清腸胃

過年大吃大喝，肉都吃多幾啖，磅數急劇上升，偶然有機會要吃多點蔬菜平衡一番。網民recepti_ot_armini早前在社交平台上教大家做出滿滿餡料的蔬菜包。餡料選用幾款蔬菜，先炒香口感較硬的洋葱和蘿蔔，加調味和水等煮勻後，就可以加白菜絲加蓋煮腍，建議蔬菜不用煮太熟，以免烤焗後缺乏口感。發酵的麵糰包好餡料，掃上蛋漿後烘焗，熱辣辣的蔬菜包就已經完成，撕開見到爆餡的蔬菜，惹味得來又覺得健康啲。

材料：

麵粉 1公斤

暖水 350毫升

奶 200毫升

糖 1湯匙

鹽 1茶匙

蛋 1隻

植物油 100毫升

酵母 8克

餡料材料：

白菜絲 350克

紅蘿蔔絲 1條

洋葱絲 2個

紅椒粉 適量

番茄醬 2湯匙

鹽 少許

胡椒 少許

香草 適量

水 適量

蛋漿 少許

做法：

1.麵粉、水、奶、酵母、糖、蛋、鹽拌勻，加油搓成麵糰，加保鮮紙待麵糰發酵。

2.燒熱油，加洋葱、蘿蔔炒香，加紅椒粉、鹽、胡椒、番茄醬、水煮均，倒入白菜絲、水加蓋煮軟，開蓋後加入香草碎拌勻。

3.麵糰分為均等份，搓平放餡料包好，表面掃蛋漿，攝氏180度焗30分鐘便成。