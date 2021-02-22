徐信愛係受害者？SOOJIN認食煙唔認校園欺凌

近日有多個韓星捲入校園欺凌疑雲，繼男團TOO成員雄基及男星趙炳圭被爆曾排擠同學後，女團(G)I-DLE的22歲成員SOOJIN近日亦被聲稱是其同學胞姊的網民發文爆曾要求同學互摑，又被指曾搶其他同學的校服和金錢，更疑未成年飲酒吸煙，而童星徐信愛亦疑曾被其欺凌，徐信愛昨日亦在社交網寫道：「沒有解釋的餘地。」惹起網民熱議。

SOOJIN今日在官方粉絲網發文回應事件，她承認在學生時期做過錯事，也曾因為好奇心而試過吸煙，而她一直認為與發文者是朋友，當時曾因為同學沒有守承諾而吵架，更有用粗口罵對方，而對方的胞姊亦有在通話中責罵她，自此2人的關係便變得疏遠，SOOJIN強調沒有對同學施暴，亦否認曾搶同學的物品，對於被指有份排擠徐信愛，SOOJIN便說：「我未曾與徐信愛演員交談過，今次事件好像為她帶來影響，很抱歉。」

另外，女星朴慧秀、女團I.O.I出身的金素慧、男團Seventeen成員Mingyu及男星金東熙亦爆出校園欺凌傳聞，其中朴慧秀早於2016年便曾傳出在初中時欺凌同學，近日再有網民爆料指她在就讀高麗大學時欺負後輩，而事務所否認傳聞，並指有人惡意利用最近社會上的氣勢中傷朴慧秀。至於金素慧就被指曾在學生時期扯同學的頭髮及向對方施暴，其事務所表示過往已有人散布類似謠言，在報警後已收到發文者的道歉文，現在會向散布失實傳聞的人提告。

而Mingyu被聲稱是小學及初中同學的網民指曾用汽水樽蓋擲向同學的面部，網民更稱曾被Mingyu搶錢，但該網民其後將文章刪除，所屬的Pledis事務所直斥傳聞失實，並表示難以理解對方散布謠言的動機，而金東熙被爆排擠殘障同學，事務所回應指早於3年前便有網民散布他涉校園暴力的失實傳聞，他們將採取法律行動追究。

至於日前被指在紐西蘭讀書時欺凌同學的趙炳圭，今日凌晨在社交網的限定動態上寫道：「我一定會發表我的立場，請大家等待。」