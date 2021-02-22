Anagram標誌化為設計　重塑經典人氣袋款

由西班牙畫家Vicente Vela為LOEWE所設計的Anagram標誌由4個「L」字組成，其創作靈感是源於牛革上壓烙標記的鐵烙印，自1970年誕生以來經過多次修改，自2013年Jonathan Anderson出任LOEWE創意總監後，他為配合品牌全新形象定位，所以將原本帶有巴洛克風格的Anagram標誌修改，令其變得更簡潔及富時代感，並一直引用到品牌各款產品設計。

今季，Jonathan Anderson就以Anagram標誌創作出全新Anagram Jacquard系列，透過工匠們以精湛工藝將此代表性的品牌標誌融入Hammock、Balloon、Cubi、Horseshoe及全新Anagram等5個具代表性的手袋系列中。袋款設計以Double Warp編織技術將標誌織入提花帆布，並以上乘皮革物料襯托出鮮明立體的視覺效果及觸感，可調節長度的皮革肩帶內側更壓印上金色LOEWE Made in Spain字樣，低調地帶出品牌背後的傳統及歷史。