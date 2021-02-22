醜聞紀錄片集首播　前妻爆活地亞倫藏養女不雅照

繼有關米高積遜醜聞的紀錄片集掀起話題之後，HBO又再推出爭議性紀錄片集《Allen v Farrow》由活地亞倫前妻影星美亞花露與子女現身受訪輪流數臭活地。

於昨晚播放的首集中，活地的兒子Ronan表示妹妹Dylan一直以來都好驚活地，每次他回家都會即時叫她陪伴。而Ronan表示Dylan曾向他說過不想與父親在一起。至於Dylan受訪時就爆活地時常在床上抱她睡覺而當時她們只穿上內衣褲，她說：「佢只會將身體好親密地圍住我。」而美亞在訪問中爆試過有次去活地的住所，期間發現她們的養女宋儀的四級即影即有照片。她表示照片的大膽露骨程度勁過《花花公仔》（Playboy）成人雜誌的照片。她指自己不會怪責宋儀，因為當時她年紀好細。美亞的歌手好朋友Carly Simon亦有現身說法指活地一直打擊美亞的自尊心，她說：「佢（活地）唔想美亞見朋友。佢只想孤立美亞。」

首集播出後，活地與妻子宋儀發聲明回應指紀錄片集的製作人根本上就對於真相沒有興趣，只在片集播放前兩個月短暫時間問他們的回應。