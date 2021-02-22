創意新派粵菜　榮登米芝蓮一星

每年公布的米芝蓮星星，都是對餐廳的一個肯定，部分食客也會按這個指標來選擇。今年的《香港澳門米芝蓮指南 2021》，就有7間餐廳榮升米芝蓮一星，香港JW萬豪酒店高級中菜廳萬豪金殿就是其中之一。中菜行政總廚鄧家濠師傅認為粵菜的精粹在於清、鮮、爽、嫩、滑，除了加入自家創意，還可以在原有的基礎上改良，做到菜式精緻。如他設計金影玉玲瓏，龍蝦泡油後快速湯煮，放在蒸蛋上，淋上用雞湯和藏紅花煮的醬汁，加點烤香的烏魚子碎，鮮嫩彈牙又有鹹香。

至於艇皇花膠鮮魚湯，用淡、鹹水魚煲了魚湯膽，再加白蜆、蝦乾和花膠等配搭，可算是矜貴版的魚湯。杏汁濃湯百合煎花膠是從杏汁花膠白肺湯拿靈感，將花膠半煎炸再配杏汁濃雞湯，外脆內嫩而有杏香。

對多心的香港人來講，多元化的創意國際菜應很得他們歡心，位於中環的Ando，阿根廷籍名廚Agustin Ferrando Balbi曾於布宜諾斯艾利斯、新奧爾良和日本等地工作，擅長以意大利和西班牙菜再混合日本風格設計，每一道菜都富現代氣息。如日本人愛吃的刺身，會按每款食材的特色來配醬汁。Half World是用昆布包好金目鯛肉，再加迷迭香來蒸，淋西班牙烤紅椒堅果醬，香嫩惹味。

師傅身為熊本和牛大使，當然會選用這款優質食材，炭烤熊本A5和牛配黑松露和紅葱頭、烤辣椒醬汁，是從阿根廷人喜歡戶外烤肉而創作。混合西班牙和日本風格的燴飯，配料就有北海道帶子、西班牙桂花蚌和醃製西班牙牛肉，再吃一口甜中帶酸的和菓子，醒神又完滿。