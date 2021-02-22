【叩頭道歉千次轉運】袁偉豪不忿被話：層樓我唔使供咩？

由麥玲玲及林盛斌（Bob）主持的節目《Master's Talk 師父有請》，最近一集邀請「Crazy Runner」的陳山聰、袁偉豪、姚子羚和謝東閔擔任嘉賓。對於藝人借運之說，各人坦言有所聽聞，當中袁偉豪表示之前遇上一個問米婆婆指他前世得罪人，遮了半塊面，所以出道頭10年事業都完全沒有起色，最終他當天口中唸住對方的姓氏叩頭道歉1,000次。叩頭之後，他就獲得機會加入無綫，事業運慢慢開始轉好。

提到地運，袁偉豪表示婚前大約3幾年就會搬一次，最後總算買下跟太太張寶兒的安樂窩，他直言算是Dream House但不是終極：「我跑步經過大坳門，沿路山邊有間破屋，好似《鐵甲奇俠》間屋，出面一邊係懸崖，另一邊有幾棵樹，落地玻璃望住清水灣，我就心諗好想有機會可以住呢度。」

麥玲玲指不少人都接受唔到貧富懸殊關係，她開名指陳伶俐首次到現任丈夫的豪宅時，嚇到出家門就已經嗌分手，幸好最終都有情人終成眷屬。子羚聽了便說：「我都有試過有一任男朋友好有錢，門外有兩個保安守住，一入屋大家叫佢少爺嗰種，屋企仲有𨋢添，屋太大我會覺得好空虛，搵阿媽可能都要打電話，我反而想自己間屋感覺溫暖一啲。」

當提到另一半是富家子女，袁偉豪直認跟寶兒一起之後面對不少的壓力：「其實我唔睇嗰啲報道真係冇嘢，睇咗反而唔開心，入到外父屋企有乜好驚？我唔會驚，反而睇完報道之後唔舒服，唔舒服係點解要咁講我呢？講真，層樓我唔使供呀咩？我都要搵錢，我都要keep好個樣出嚟，點知又被你班人話面膠、醜男？」他指沒有因閒言閒語影響到跟寶兒之間的感情，寶兒提到父母願意將女兒交託給他，因父母欣賞他捱出自己事業，及認為只有他才治到寶兒。袁偉豪直言買樓一事是外父主導，建議他買，花幾天計計數，加上他硬頸又大膽個性，決定試試看。

陳山聰直言自己是過來人，經常都會安慰袁偉豪，將經驗分享，提到往事，他說：「呢件事係令到我成長，感恩遇過呢件事，1000萬人都未必會遇到1次，唔係淨係我揀到，咁人哋都會揀呀嘛！好多嘢經歷，當時封面多到好誇張，父母都好唔開心。點去瓦解負面新聞？就係面對佢，最唔開心係令到屋企人唔開心，到今日我能夠面對自己，行返出嚟，有兒有好老婆，佢哋好安慰。」提到兒子時，山聰不禁激動落淚：「建立家庭之後，對父母係一個回報。我曾經做錯事或者做錯一啲決定，係咪代表一世都要錯呢？唔一定，只要有一線生機，我就唔會畀自己放棄。當我個仔仲喺老婆個肚入面，我老婆同個仔講：『你第日一定要學到你爸爸嗰種堅持同勤力……』。」

謝東閔坦言女友朱智賢出狀況的時候，他第一時間都是找山聰和袁偉豪傾：「佢哋叫我冷靜，因我好唔開心，慢慢就用時間去沖淡件事。至於出唔出嚟開記者會，我諗咗一陣，覺得呢個係我值得幫嘅人，之後一齊努力。過去呢半年我哋好開心，一齊行山、做運動，希望有更多正能量，感情經歷過一啲事之後會更加穩固。」