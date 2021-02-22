支持減廢！必住日本3大環保酒店

去旅行固然開心，但亦不忘要為保護環境出一分力！日本便有不少酒店以推動環保為己任，從多方面着手去用盡資源、減少浪費。其中，以「零廢棄」政策享負盛名、垃圾種類細分為45個類別的德島縣上勝町，便開設了一所只有4間客房的HOTEL WHY，邀請旅客一起了解、體驗，繼而實踐永續生活，為旅行帶來不一樣的意思。

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實地了解 減廢精神

位於德島縣勝浦川上流位置的上勝町，是個人口僅約1,500人的山間小鎮，於2003年憑着發表零廢棄宣言而備受注目，鎮上的垃圾回收率據講高達80%。該鎮於上年4月開設了上勝町Zero Waste Center，該綜合中心內有回收區與回收物存庫、交流廳、實驗區、以物易物二手商店Kuru Kuru Shop等設施外，更有讓旅客體驗小鎮零浪費哲學的住宿設施HOTEL WHY。建築本身採用了當地的杉材及循環使用的建材和家具，酒店方面共設有4間客房，住客Check-in時會提供關於零浪費的講解及參觀回收物存庫，從中認識到當地垃圾的後續運用。上勝町本身環境清幽，住宿期間可參與釣魚、划艇、山徑越野跑及野餐等等戶外活動，喜愛大自然的朋友肯定樂在其中。房價每晚每位¥8,500起（約HK$621）起。

HOTEL WHY

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百年老舖 木盡其用

位於岐阜縣高山市八軒町的國家級古蹟高山陣屋前方，剛有一間由舊高山信用金庫分店改裝而成、只有8間客房的小型酒店cup of tea ensemble開業。酒店賣點同樣着眼於環保，找來當地已有百年歷史的家具生產商飛驒產業聯手合作，利用間伐材（使林木獲得充足陽光及樹根有擴展空間而砍掉的木材）及蓋房子用剩的木材，為酒店提供建築材料、家具及床架等，務求將不適合作為家具的木材物盡其用。你會看到將木材不規則組合而成的床架、將間伐材加上LED燈變成的光管、或將建房用剩的木材以圓筒形狀紮起來的桌子，並用上二手椅子。酒店稍後亦會舉行讓旅客近距離認識當地人及樹木的活動或教室，令人相當期待。標準4人房房租每晚¥12,000起（約HK$876）。

cup of tea ensemble

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節省成本 支持善事

位於東京千代田區的KIKKA酒店，同樣以環保作招徠。酒店除了提供雙人房或四人房外，位於2至3樓更有採用回收木材炮製的床位住宿Dormitory Room。用餐方面，酒店與料理家SHIORI合作，以日本各縣食材製作日本結緣飯糰及家常菜系列，為了減少廚餘，蘿蔔等蔬菜食材都會以不削皮處理。另外，住客只要在酒店內購買飲品或飯糰套餐、不更換毛巾或床單、不使用一次性的衞浴用品或租用場地舉辦活動，酒店就會將節省下來的成本及收費捐給TABLE FOR TWO單位，再由他們支助非洲及亞洲兒童的午餐費。既支持環保又可以做善事，絕對值得支持！房價床位每位¥2,500起（約HK$183）、雙人房每位¥9,000起（約HK$657）。

KIKKA