認同關智斌好多關係　張敬軒自爆成日傾電話

歌手張敬軒出席活動，講到很久沒有「亮相」見記者，他笑言「恍如隔世」，又指今年會多加努力。當被追問密友關智斌被傳「另結新歡」，軒仔笑言：「早幾日我同佢先至喺公司飯局見過。（識得『新歡』？）大家身邊都有咁多朋友，邊度識得晒？（同佢淡咗？）冇淡，我同佢有好多關係，公事上嘅同事，私人生活係出生入死嘅戰友，我哋呢排成日傾電話，講吓今年嘅發展，同埋有新嘅label，睇吓點做多啲歌。」

同「遮遮」鬥長命

講到與家中「遮遮」似歡喜冤家，謙仔笑言：「呢排成日食粥同麵包，好似洗腸咁，不知幾乾淨。（遮遮知唔知你話佢？）知，我有同佢講，原本係禮貌嘅提醒，點知佢變本加厲，今日仲整爆個煲，我喺度諗，如果個煲有生命嘅話，佢會同我講：『我走先喇，你慢慢捱啦！』（你同遮遮關係點？）鬥長命囉，不過佢有啲優點我係冇講嘅，例如佢清潔好乾淨，我會畀120分，本來我係請佢照顧我父母嘅，但佢哋仲喺廣州落唔到嚟，留喺廣州有留喺廣州幾好，安全啲，起碼唔使我咁擔心。」談到其餐廳生意，軒仔表示：「午市不嬲都生意唔錯，呢兩日開返晚市，好多舊客都即刻返嚟支持。」