【首位黑髮女超人】拉丁裔Sasha Calle索樣媲美神奇女俠

DC電影《閃電俠》落實開拍，明年11月上映，導演Andy Muschietti宣布「女超人」（Supergirl）一角，由25歲拉丁裔美籍女星Sasha Calle飾演，憑劇集《The Young and the Restless》成功彈起，獲提名艾美獎最傑出新人。除咗演技大受好評外，索爆外貌成為網民新一代女神，靚樣拍得住「神奇女俠」Gal Gadot。不過，有漫畫迷對於選角議論紛紛，因為過去兩代「女超人」Helen Slater及Melissa Benoist都係金髮白人，今次破例搵黑髮兼非白人飾演，認為有別於原著。

真人版《阿拉丁》公布「茉莉公主」由擁有印度、英國混血血統嘅英國女星Naomi Scott擔演，引發網民兩極意見，認為搵番阿拉伯裔演員最合適。網民原本揣測英國女子組合Little Mix成員Jade Thirlwall演「茉莉」，擁有埃及與也門血統，一樣係索女！

真人版《小魚仙》女主角大玩突破，揀選非裔演員Halle Bailey擔正做「Ariel」，獨特臉孔、黑人兼黑髮，同卡通原著嘅紅髮、白人有極大反差，選角結果一出，即觸動迪士尼迷神經。原來Halle大有來頭，與胞姐Chole Bailey組成歌唱組合Chloe X Halle，因翻唱Beyoncé嘅《Pretty Hurts》成名，並獲得Beyoncé本人青睞成為旗下藝人，而《小》有大量唱歌戲份，似乎正正為Halle度身訂造。

日本漫畫改編電影《攻殼機動隊》搵來史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）擔正主角，憑「黑寡婦」紅出國際嘅佢，相信冇咩人對佢嘅動作演出有批評！不過，有網友認定「草薙素子」一定要由日本人飾演，當時飽受爭議，搞到1995年動畫電影導演押井守受訪時，忍唔住開腔讚史嘉娜係最佳人選，反擊「洗白論」。