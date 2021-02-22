Anton骨枯隊友反對離隊　ONE PROMISE約定舞台見

環球樂隊ONE PROMISE去年底受「重挫」，鼓手Anton因2隻手指出現骨枯症狀，無奈宣布「停賽」1年休養，一度萌生退隊念頭！不過「震撼彈」卻令4子兄弟情大躍進，約定他日重踏舞台展現光芒。

新歌《明年見》是ONE PROMISE特別為Anton而作，加上疫情關係，更加需要正能量。主音文廸表示早於年多前得悉Anton患骨枯，公開病情之前，試過好多方案嘗試解決，他說：「叫佢打少啲、喺鼓嘅編排上輕鬆啲、轉打鼓嘅方法，佢又曾經試過一隻手打鼓，但結果都係唔得。」更大爆有次聽到對方在房間大聲喪叫「真係唔得喇我！」、「太遲啦！」，深怕Anton一時睇唔開，天衡接話：「以為佢收咗份報告話以後冇得打鼓，有諗過使唔使睇吓佢，最後選擇message佢，點知佢話錄緊自己channel嘅嘢。」

Anton一直予人感覺樂觀正面，但得悉手指骨枯後曾有一段低潮期，負面情緒一湧而上，全靠朋友支持及陪伴才能渡過難關：「聽到真係好shock，連醫生都話唔關打鼓事，骨枯有幾個原因，飲好多酒、潛水或者之前SARS受過治療用過好多類固醇，但我完全唔中，醫生仲話好少喺手指尾嗰度，係冇先例。」又自爆有提出過離隊，因自覺成為負累：「開始有好多人支持我哋嘅時候，我打唔到鼓會累咗佢哋，但最後3對1反對我走，好兄弟話：『冇咗你咁我哋仲夾嚟做咩呀？就唔夾啦！』聽到又真係幾sweet！」雖然暫時退下火線，不過他大賣關子笑言想到用另一身份跟fans見面：「想試吓做啲打鼓以外嘅事，其實個世界好大，有好多唔同嘅方法進步，為咗可以快啲好番再次上舞台，會keep住睇醫生，勤力啲去飲中藥。」

另外，文廸興奮指新歌訊息「明年見」背後有個彩蛋，就是跟Sora未出世的BB甜蜜對話。準爸爸Sora坦言未ready做爸爸，並指對新身份感到壓力：「要再努力啲搵錢。（會入產房剪臍帶？）尊重老婆，如果佢想我入去就入。」又指自己會是慈父，其餘3子都舉手贊同，卻意外大爆他是購物狂：「一定畀晒最好嘅嘢小朋友，因為佢好鍾意買嘢，新使錢路線！」還齊齊自薦反串做「契媽」幫手湊B！