雖然大家都好想飛去日本浸溫泉，但係喺短時間內都唔可以實行喇！AV業界資深人士神仙乙表示，不如欣賞一下溫泉纏綿系列，睇住男女優一邊浸溫泉一邊激戰，同時睇住四周蒸氣彌漫，相信亦一樣可以令人身心舒暢！

玩足全日

由Prestige推出嘅《美少女，出租溫泉與濃密交歡 11》，H奶美少女永瀨未萌係一位女伴遊，同男客人一齊去溫泉旅館玩樂，但係喺約定地點一見面，對方就色心大起，除咗喺車上對阿妹毛手毛腳，遊覽景點時仲玩埋遙控震蛋，令萌妹喺公眾地方飽受刺激，大感尷尬！不過，未萌一向招呼周到，客人想點玩都冇問題！去到溫泉旅館，佢一樣細意侍浴，喺溫泉激戰完畢，返到房又任由客人大玩拘束交歡，滿足晒慾望先至大被同眠，結束開心嘅一日。

慾望爆發

喺SOD出品嘅《小惡魔女子之誘惑 逆NTR》入面，清麗可人嘅白川柚子同男上司去郊區傾生意，之後順道到附近嘅溫泉旅館住一晚。期間，一直鍾情中年麻甩味嘅柚子終於抑制唔住自己嘅慾望，趁男上司入睡之後，偷偷地竄入對方嘅被竇吹奏一曲，令男上司大吃一驚，諗起自己有老婆，本來想拒絕，但係面對住又姣又青春嫩口嘅柚子，實在抵受唔住誘惑，結果展開一場激烈床戰！之後，柚子同男上司去浸溫泉嘅時候，又要打番場水戰！到第二朝起程回家，柚子仲依依不捨，要嚟次晨操先肯出門，男上司真係性福無比呀！

出軌報復

Madonna推出嘅《不倫托卵温泉》，講述爆乳人妻女優白石茉莉奈得知老公有外遇之後，就嬲爆爆咁一個人去溫泉旅館度假散心。佢愈諗愈火滾，同時又想搵男人滿足，於是見到有單身男就即刻出手勾引，而對方見到阿妹咁索又好波，當然唔介意同對方鬼混啦！兩人喺房激戰完再去溫泉纏綿，最抵死係對方有鋪拍片癮，將交歡過程拍低晒，如果畀茉莉奈嘅老公睇到佢玩得咁放又咁淫蕩，心入面一定悔不當初喇！

簡評

去日本浸溫泉真係好舒服，依家浸唔到就惟有睇溫泉纏綿系列頂住癮先啦！今日為大家介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意永瀨未萌主演嘅《美少女，出租溫泉與濃密交歡 11》，原因係萌妹可愛得嚟身材豐滿又鮮嫩，被溫泉水沾濕後，胴體更加誘人！片中除咗有激烈嘅溫泉交歡場面，亦有其他戶外場景，令作品元素更多元化，唔使成日都睇住個溫泉景咁悶！