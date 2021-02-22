Alix Lynx　碩士索女　蒙面直播撩慾火

邊個話做得四仔脫星，就一定係低學歷，美國四仔界就有位擁有碩士學位嘅脫星，而且樣靚身材正，佢就係Alix Lynx。此外，佢仲有樣嘢叻，就係精於網上營銷，人氣真係超強！

嚮往花花世界

擁有MBA碩士學位嘅Alix Lynx，點解唔從商反而投身脫星界呢？咁就要從佢細個開始講起。喺美國紐約州北部一個偏遠農業小鎮出生嘅佢，其父母相當注重佢嘅學業，故此佢自細努力讀書之餘，亦積極參加各種活動，除咗係學校銀樂隊成員之外，更係花式溜冰隊隊員，故成為學校嘅風頭躉，一直喺眾人嘅目光下長大。高中畢業後，佢升讀大學，並完成電視廣播學士學位，正當佢想出嚟工作時，母親提議佢完成埋碩士學位，將來喺社會上會更有競爭力，結果佢就取得社會媒體營銷MBA碩士學位。

雖然阿妹學歷高，但其實佢好嚮往朋友花花世界嘅生活，尤其係多姿多采嘅性生活，更係令佢着迷。碩士畢業後，佢以短短幾個月時間，喺一間公關公司任職經理，其後佢轉工去到一間社交媒體擔任顧問，卻喺獲聘後才知原來呢間公司係從事成人直播工作。

最佳野性蕩女

而佢為咗做好份工，花咗好多時間了解成人直播嘅工作，及後佢開設個人成人頻道，更以蒙面方式進行直播，結果成功獲得極大回響，令人氣急升。及後，佢獲著名四仔片廠Hustler嘅邀請，以藝名Layton Parker演出處女作《Bonnie Rotten Bounty Hunter》，並正式投身脫星界。

之後佢改用現時藝名，演出多套戀物題材嘅作品，包括《Bondage Agenda》、《Bondage Cam Show》、《Dressed In Ropes》等，全部都獲得極佳銷量，更喺Spank Bank Technical頒獎禮奪得「最佳連身衣女王」及「最佳野性蕩女」獎項，而喺AVN頒獎禮更獲提名「最佳脫星」。對於喺四仔界嘅成就，Alix Lynx認為除咗因為佢嘅索爆外形外，更因佢相當懂得營運網絡平台及直播媒體，令曝光率大增，成功吸納更多粉絲。

Profile

出生日期：1989年5月5日

身高：163cm

三圍：34D-23-34

Alix Lynx嗰種狂放嘅演出風格，加上擅長演出戀物題材，確實別有一番魅力。大家想欣賞佢嘅演出，除咗睇佢嘅作品，仲可以Click入佢嘅社交網，一樣大飽眼福。